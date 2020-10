Český parlament schválil predĺženie núdzového stavu do 20. novembra

Praha 30. októbra (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu v krajine o ďalšie tri týždne - do piatka 20. novembra. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Dôvodom predĺženia je pokračujúca epidemiologická situácia v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2.



Núdzový stav je v ČR bol pôvodne vyhlásený od 5. októbra do 3. novembra. Česká vláda ho chcela predĺžiť o 30 dní, pripomína server Novinky.cz.



Český premiér Andrej Babiš prítomných poslancov v snemovni vyzval, aby podporili vládny návrh na predĺženie núdzového stavu do 3. decembra.



Premiér podľa Noviniek.cz upozorňoval, že všetky opatrenia sa začínajú prejavovať s určitým odstupom. Najnovšie opatrenia sú v ČR v platnosti od stredy 28. októbra a bez núdzového stavu by sa ich platnosť skončila. Časť opozície sa však postavila proti návrhu vlády.



Česká vláda môže núdzový stav vyhlásiť na 30 dní. Na jeho predĺženie potom potrebuje súhlas Poslaneckej snemovne.