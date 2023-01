Český politológ: Pavel má na to, aby spojil rozdelenú spoločnosť

Brno 28. januára (TASR) - Česká republika má konečne prezidenta, ktorý sa bude pohybovať v medziach ústavnosti. Petr Pavel celú predvolebnú kampaň vystupoval ako niekto, kto má potenciál polarizovanú spoločnosť spojiť. Výsledky českých prezidentských volieb pre TASR skomentoval český politológ a vedúci Katedry politológie Fakulty sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne Otto Eibl.



Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil podľa neoficiálnych výsledkov v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 percenta hlasov. Porazeného kandidáta Andreja Babiša, expremiéra ČR a predsedu hnutia ANO, podporilo 41,67 percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 70,25 percenta.



Eibla výsledok prezidentských volieb veľmi neprekvapil, Pavlovi totiž prialo rozloženie síl po prvom kole, pomohla mu podpora neúspešných kandidátov a neurobil ani výraznú chybu. "Naopak, tešil sa veľkej podpore v kontaktnej kampani, plnil námestia, čo sa Babišovi nedarilo," skonštatoval. Poznamenal, že v Babišovej kampani dochádzalo ku konfliktom medzi jeho priaznivcami a odporcami.



Podľa politológa má Pavel svojím pokojným vystupovaním a vyžarovaním prirodzenej autority potenciál spojiť polarizovanú spoločnosť. Dodal, že kredit mu možno priznajú aj jeho odporcovia po tom, ako zistia, že krajinu do vojny ako prezident nezatiahne. V tomto prípade však bude záležať, ako Babiš porážku prijme, a či bude naďalej opakovať "nezmysly o novej totalite a vojne", pokračoval.



Pavel zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb v konečnom súčte o viac ako 16 percentuálnych bodov. Podľa Eibla to ukazuje, že pre veľkú časť spoločnosti je dôležité, aby bola politika vedená iným štýlom, akým ju vedie a predvádza Babiš. Volebnú účasť na úrovni 70 percent okomentoval politológ slovami, že nejde o nič iné, ako o snahu "zastaviť tých druhých".



Eibl v rozhovore zhodnotil aj predvolebné kampane oboch kandidátov. "Obe kampane medzi prvým a druhým kolom robili maximum. Pavel pokračoval v kampani, ktorú viedol v predchádzajúcich mesiacoch. Čo sa logicky zmenilo, bola miera konfliktu, ktorá do kampane vstupovala," uviedol. Vysvetlil, že Babišova kampaň nabrala od vyhlásenia výsledkov prvého kola útočný smer, vyznačovala sa manipuláciou a klamstvami. Základ expremiérovej kampane tvorili podľa Eibla prekrútené argumenty a zavádzajúci obsah. "Z Babišovho pohľadu to dávalo zmysel – hral o veľa, mal horšiu východiskovú pozíciu," dodal.



Pavel sa v marci stane štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky po Václavovi Havlovi, Václavovi Klausovi a Milošovi Zemanovi. Zároveň bude druhou hlavou štátu, ktorú si obyvatelia Česka sami vybrali v priamej voľbe.















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)