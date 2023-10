Český politológ: Stretnutie Orbána s Putinom je hra dovnútra Maďarska

Praha 19. októbra (TASR) - Tohtotýždňové stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bolo podľa českého politológa Petra Justa hrou dovnútra Maďarska. Orbán sa tak doma môže prezentovať ako "mierotvorca", ktorý rokuje s oboma stranami rusko-ukrajinského konfliktu, povedal pražskej spravodajkyni TASR politológ, ktorý je zároveň vedúcim Katedry politológie a anglofónnych štúdií na Metropolitnej univerzite Praha (MUP).



"Stretnutie s Putinom bude (Orbán) interpretovať spôsobom, že mu ide o to, aby dochádzalo ku komunikácii s oboma stranami sporu. A to zapadá do jeho interpretácie toho konfliktu, že musí skončiť mierom tak, že sa na ňom musia dohodnúť obe strany," priblížil Just.



Ako pripomenul, prevažujúce stanovisko väčšiny štátov Európy je, že konflikt síce musí skončiť mierom, ten je však možné dosiahnuť len tak, že Rusko skončí vojnu a stiahne sa z Ukrajiny. "Viktor Orbán hovorí, že mier je niečo, čo musia dosiahnuť konsenzuálne obe strany. Tým, že sa stretol s Putinom, sa snaží zdôrazniť tú dvojstrannú časť," vysvetlil Just, ktorý sa dlhodobo venuje politike štátov strednej Európy.



Pripomenul, že maďarský premiér sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "On môže (v Maďarsku) povedať: 'Pozrite sa, komunikujem s oboma stranami a ja som ten mierotvorca'," myslí si politológ. Orbán bude pred občanmi Maďarska podľa neho kritizovať ostatných politikov, že izolovaním Ruska, nestretávaním sa s ruskými predstaviteľmi a nevydávaním víz Rusom na cestovanie do európskych krajín komplikujú dosiahnutie mieru.



Orbán sa s Putinom stretol v utorok v Pekingu, kam obaja pricestovali na tretie medzinárodné fórum iniciatívy OBOR (Jeden pás, jedna cesta). Významnou súčasťou ich rozhovoru bola podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa otázka mieru. Rokovali však aj o spolupráci v oblasti energetiky, bez ktorej by podľa ministra nebolo možné zaručiť bezpečné dodávky energií pre Maďarsko.