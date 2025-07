Český poslanec ANO tvrdil, že armáda sledovala politikov aj ľudí

Praha 28. júla (TASR) - Náčelník Generálneho štábu Armády ČR (GŠ AČR) Karel Řehka a veliteľ Informačných a kybernetických síl AČR Radek Haratek v pondelok popreli, že by armáda sledovala opozíciu či politické strany alebo občanov. Tvrdil to poslanec opozičného hnutia ANO Pavel Růžička a na sieti X sa to snažil doložiť internými dokumentmi z rezortu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Řehka to označil za zavádzanie a prekrúcanie reality. „Kategoricky popierame, že by sme sledovali opozíciu, politické strany alebo akékoľvek iné subjekty či občanov. Vylučujeme, že by sme na kohokoľvek viedli zložky. Nikto z velenia armády nedával v tomto smere žiadne úlohy Informačným a kybernetickým silám,“ citovala Řehku armáda na sieti X. Náčelník GŠ podotkol, že hlavným zmyslom armády je obrana krajiny. „Na to sa intenzívne pripravujeme vo všetkých doménach vrátane kybernetickej,“ dodal.



Růžička v minulých týždňoch zverejnil na sieti X dokumenty, ktoré podľa neho dokazujú, že jedna zo zložiek armády monitorovala českú politickú scénu. Poslanec podľa servera Novinky.cz uviedol, že dokumenty získal priamo od príslušníkov kybernetických síl, ktorí sa obávali, či je ich činnosť legálna.



Dokumenty podľa Řehku skutočne vypracovali vojaci z tohto oddelenia kybernetických síl, ale vznikli podľa jeho slov v rámci cvičenia. Haratek spresnil, že kybernetické jednotky mali dve cvičenia, počas ktorých sledovali verejnú mienku vo virtuálnom priestore. Pri jednej z akcií sledovali, ako verejnosť reaguje na vyjadrenia generálov, pričom výsledkom boli odporúčania, ako by malo vedenie armády zlepšiť komunikáciu.



Na druhom cvičení dostali zadanie sledovať politickú scénu pred voľbami a tým sa učiť analyzovať, ako sa správajú jednotlivé skupiny verejnosti. „Žiadna naša činnosť nie je zameraná na monitoring konkrétnych strán, politických strán, ovplyvňovanie verejného priestoru alebo politického procesu,“ zdôraznil Haratek s tým, že úlohou vojakov bolo sústrediť sa na samotné vyjadrenia a nie na autorov výrokov.



Server Seznam Zprávy uviedol, že Vojenská polícia na podnet ministerstva obrany zisťuje, kto šíri interné armádne dokumenty, z ktorých poslanec ANO zverejnil niektoré časti na sieti X. Řehka sa podľa webu iDNES.cz domnieva, že ide o niekoho z civilnej časti ministerstva obrany.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)