Český poslanec Feri po obvineniach zo sexuálneho násilia zložil mandát

Praha 25. mája (TASR) - Poslanec strany TOP 09 v Česku Dominik Feri rezignuje na mandát poslanca a nebude kandidovať v októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne. Oznámil to v utorok na sociálnej sieti po tom, čo bol obvinený zo sexuálneho násilia. Proti článkom sa bude brániť na súde, informoval server Novinky.cz.



"Vždy som si prial politiku inú, založenú na osobnej zodpovednosti. Teraz chcem ísť sám príkladom. Rezignujem na mandát poslanca a nebudem sa zúčastňovať na jesenných voľbách," napísal Feri na Instagrame.



Feri, ktorý mal byť štvorkou pražskej kandidátky tzv. koalície Spolu (zloženej z opozičných strán ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) pre októbrové parlamentné voľby, čelí obvineniam, že v minulosti na domácich večierkoch nútil ženy k sexu, aj keď to odmietli. Diať sa tak malo medzi rokmi 2015 a 2020. Svedectvo niekoľkých dievčat, ktoré jeho správanie popisujú, priniesli v utorok spoločne český Deník N a server A2larm.cz.



Feri obvinenia zo sexuálneho násilia odmietol, ospravedlnil sa ale za nevhodné správanie. "Nie je pre mňa väčšieho pocitu potupy a osobného zlyhania, než sa obzrieť späť na situácie, keď som sa zachoval nevhodne, nepatrične či negentlemansky," uviedol podľa Noviniek.



Proti tvrdeniam, ktoré sú podľa neho nepravdivé, sa chce brániť súdnou cestou. Svedectvami žien o nevhodnom správaní poslanca sa už zaoberá polícia.