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Český poslanec je podozrivý z týrania, polícia ho vykázala z domu
Český rozhlas uviedol, že Foldyna je podozrivý z toho, že dlhodobo týral manželku a najmenej dve deti.
Autor TASR
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Praha 16. júla (TASR) - Český poslanec z hnutia SPD Jaroslav Foldyna je podozrivý z domáceho násilia. Polícia ho podľa informácií českých médií na dva týždne vykázala z domu a zakázala mu akokoľvek kontaktovať manželku. Zadržala mu tiež niekoľko strelných zbraní. Foldyna opatrenie potvrdil, no vinu odmieta. Jeho straníckemu šéfovi a predsedovi Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiovi Okamurovi údajne situáciu vysvetlil tak, že išlo o vyvrcholenie manželskej krízy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„S ohľadom na opakujúce sa otázky novinárov Okresné štátne zastupiteľstvo v Děčíne uvádza, že dňa 11. júla 2026 boli začaté úkony trestného konania voči jednej fyzickej osobe pre podozrenie zo spáchania zločinov týrania zverenej osoby a týrania osoby žijúcej v spoločnom obydlí,“ uviedol vo štvrtok v tlačovej správe žalobca Lukáš Otipka.
S informáciou vo štvrtok prišiel ako prvý Český rozhlas, podľa ktorého sa incident medzi manželmi stal minulý týždeň. Podľa servera iDNES.cz bola k hádke partnerov privolaná polícia, pričom poslancova žena údajne uviedla, že sa bojí o svoje zdravie, lebo jej manžel je držiteľom zbrojného preukazu. Český rozhlas uviedol, že Foldyna je podozrivý z toho, že dlhodobo týral manželku a najmenej dve deti.
Okamura to neskôr komentoval slovami, že je potrebné počkať na výsledky vyšetrovania. „Podľa informácií, ktoré nám povedal poslanec Foldyna, ide o vyvrcholenie určitej manželskej krízy po štvrťstoročí súžitia. Pán poslanec Foldyna nám povedal, že nešlo o fyzické násilie,“ prečítal Okamura pripravené vyhlásenie. Dodal, že polícia poslanca z domu vykázala preto, lebo pri spore manželov bola prítomná aj ich dcéra.
Opozícia Foldynu vyzvala, aby pre podozrenia rezignoval. „Informácie o tom, že sa Jaroslav Foldyna dopúšťal domáceho násilia, sú závažné a mali by viesť k okamžitému zloženiu všetkých politických funkcií,“ reagoval na sociálnej sieti X predseda opozičnej ODS Martin Kupka.
Ak by došlo k súdnemu procesu a súd by poslanca uznal za vinného, mohlo by mu podľa Českého rozhlasu hroziť dva až osem rokov väzenia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„S ohľadom na opakujúce sa otázky novinárov Okresné štátne zastupiteľstvo v Děčíne uvádza, že dňa 11. júla 2026 boli začaté úkony trestného konania voči jednej fyzickej osobe pre podozrenie zo spáchania zločinov týrania zverenej osoby a týrania osoby žijúcej v spoločnom obydlí,“ uviedol vo štvrtok v tlačovej správe žalobca Lukáš Otipka.
S informáciou vo štvrtok prišiel ako prvý Český rozhlas, podľa ktorého sa incident medzi manželmi stal minulý týždeň. Podľa servera iDNES.cz bola k hádke partnerov privolaná polícia, pričom poslancova žena údajne uviedla, že sa bojí o svoje zdravie, lebo jej manžel je držiteľom zbrojného preukazu. Český rozhlas uviedol, že Foldyna je podozrivý z toho, že dlhodobo týral manželku a najmenej dve deti.
Okamura to neskôr komentoval slovami, že je potrebné počkať na výsledky vyšetrovania. „Podľa informácií, ktoré nám povedal poslanec Foldyna, ide o vyvrcholenie určitej manželskej krízy po štvrťstoročí súžitia. Pán poslanec Foldyna nám povedal, že nešlo o fyzické násilie,“ prečítal Okamura pripravené vyhlásenie. Dodal, že polícia poslanca z domu vykázala preto, lebo pri spore manželov bola prítomná aj ich dcéra.
Opozícia Foldynu vyzvala, aby pre podozrenia rezignoval. „Informácie o tom, že sa Jaroslav Foldyna dopúšťal domáceho násilia, sú závažné a mali by viesť k okamžitému zloženiu všetkých politických funkcií,“ reagoval na sociálnej sieti X predseda opozičnej ODS Martin Kupka.
Ak by došlo k súdnemu procesu a súd by poslanca uznal za vinného, mohlo by mu podľa Českého rozhlasu hroziť dva až osem rokov väzenia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)