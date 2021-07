Český premiér Andrej Babiš odmietol povinné očkovanie

Praha 22. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok zopakoval, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 nebude za súčasnej vlády povinné. Novinárom to povedal počas návštevy Královohradeckého kraja. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch mu však potom čiastočne odporoval. Informácie priniesol portál Novinky.cz.



Vo Francúzsku a Grécku je očkovanie proti covidu pre zdravotníkov a ošetrovateľov povinné, ale Česko sa k tomu neprikláňa, dodal Babiš. "Pretože my tu máme veľkú debatu o protilátkach, ktorú priživujem," dodal premiér. Už skôr totiž načrtol, že chce, aby ľudia s dostatkom nameraných protilátok boli pokladaní za bezinfekčných, rovnako ako očkovaní alebo testovaní ľudia.



Babiš zároveň pripustil, že na túto tému nevládne jednotný názor ani medzi odborníkmi. "Mnohým ľuďom lekári vravia, že majú protilátky, aby sa teda neočkovali. Iní naopak odporúčajú, aby sa ľudia očkovali za každú cenu," povedal.



Odborníci vrátane hlavného epidemiológa IKEM (Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny) Petra Smejkala vyhlasujú, že problém je v tom, že dosiaľ nebola stanovená jasná hranica protilátok, od ktorej je človek po prekonaní ochorenia chránený.



O zavedení povinného očkovania sa znova začalo v Česku rozprávať po tom, čo covid zistili v Tokiu u nezaočkovaného lekára českých olympionikov Vlastimila Voráčka. Podľa zistenia Noviniek však nebol na palube špeciálu jediným nezaočkovaným cestujúcim.



Premiér nie je ani zástancom povinného očkovania zdravotníkov, pretože tí sú podľa neho zodpovední.



Minister zdravotníctva Vojtěch však na Babišove slová zareagoval, že prípadné zavedenie povinného očkovania by si zrejme vyžadovalo novelizáciu zákona o ochrane verejného zdravia. Zmenu by teda museli schváliť nielen poslanci, ale aj senátori.



Vojtěch nevylúčil, že neskôr bude očkovanie proti covidu povinné. Nemyslí si však, že je to "otázka súčasného obdobia".



Minister upozornil, že väčší problém vidí v sociálnych službách, ako sú domovy dôchodcov, kde je miera zaočkovanosti medzi pracovníkmi menšia než u zdravotníkov. "Tam sú najrizikovejší pacienti," zdôraznil.