Český premiér Babiš vyzval občanov, aby nosili rúška

Praha 21. septembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v pondelňajšom mimoriadnom televíznom prejave, ktorý odvysielala stanica ČT24, vyzval občanov, aby v boji proti novému koronavírusu rešpektovali povinnosť nosiť ochranné rúška. Zároveň pripustil, že počas leta, keď došlo k uvoľneniu protipandemických opatrení, spravil chybu.



Babiš k zrušeniu povinnosti nosiť rúška od 1. júla poznamenal, že po tom, čo sa Česku podarilo zastaviť šírenie nákazy, aj on sám nadobudol pocit, že situácia nie je až taká vážna. "To bola chyba, ktorú nechcem zopakovať," povedal podľa portálu Novinky.cz.



"Rúška neohrozujú slobodu a demokraciu. Ale ich nenosenie ohrozuje životy," varoval český premiér. "Ja ako predseda vlády jednoducho nechcem dopustiť, aby sme mali milióny nakazených a tisíce mŕtvych."



"Epidémia je späť. Bohužiaľ. Čísla nákazy závratne rastú. V posledných dňoch nám boli predložené scenáre vývoja, ktoré ma značne znepokojili," povedal Babiš na margo aktuálnej pandemickej situácie.



Medzi úlohy, ktoré je potrebné podľa neho nateraz spraviť, je zabezpečiť dostatočný počet odberných miest, kapacít laboratórií a lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 a zaistiť ochranu zdravotníckeho personálu.



Český premiér takisto kritizoval to, že niektorí ľudia vidia vzor v boji proti pandémii COVID-19 vo Švédsku. "Švédsko išlo cestou premorenia, čo vyústilo v to, že tam zomrelo celkovo 5865 ľudí s covidom. Jedenásťkrát viac ako u nás. Tiež tam majú zakázané všetky kultúrne podujatia nad 50 ľudí. Inými slovami, opatrenia sú tam dnes prísnejšie ako doteraz u nás," povedal.



Babiš sa znova poďakoval za prácu bývalému ministrovi zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi, ktorý v pondelok odstúpil zo svojej funkcie. "Je to slušný, poctivý a veľmi pracovitý človek... Priniesol do politiky slušnosť a úctu a som presvedčený, že sa na neho raz bude spomínať ako na najlepšieho ministra zdravotníctva," zhodnotil Babiš.



Babiš v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vystúpil v televízii so svojím prejavom tento rok už po tretí raz, pripomínajú Novinky.cz. V marci pri zavádzaní prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré mali vážny dosah na ekonomiku, prisľúbil, že za to prevezme zodpovednosť. V apríli zasa apeloval na občanov, aby sa správali zodpovedne dodržiavali nariadené epidemiologické opatrenia.