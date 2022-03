Český premiér Fiala má covid

Dnes ráno mi vyšel pozitivní výsledek testu na covid. Nyní mne samozřejmě čeká sedmidenní izolace.



K pracovnímu programu se chci vrátit co nejdříve to půjde, alespoň z domova. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 29, 2022

Praha 29. marca (TASR) - Český premiér Petr Fiala v utorok oznámil, že mal pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Nezúčastní sa preto na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne, na ktorej sa bude hlasovať o predĺžení núdzového stavu v ČR. Informoval o tom server Novinky.cz.napísal Fiala na Twitteri krátko po začiatku rokovania Poslaneckej snemovne.Podľa vlastných slov sa chce hneď, ako to bude možné, vrátiť k svojmu pracovnému programu, a to aspoň na diaľku z domu. Covid už prekonali viacerí členovia Fialovho kabinetu.Na parlamentnej schôdzi, na ktorej chce vláda dosiahnuť predĺženie núdzového stavu vyhláseného pre nápor vojnových utečencov z Ukrajiny o viac než 30 dní, Fialu zastupuje vicepremiér a minister vnútra Vít Rakušan.Vláda argumentuje, že núdzový stav vyhlásený pre nápor utečencov na rozdiel o "covidového" núdzového stavu českých občanov nijako neobmedzuje. Vládnuca koalícia má v Snemovni dostatok hlasov na to, aby predĺženie núdzového stavu do konca mája presadila, uvádza server iDNES.cz.Súčasný 30-dňový núdzový stav v ČR platí od 4. marca. Minister vnútra pôvodne navrhoval jeho predĺženie o tri mesiace.