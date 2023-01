Český premiér: Nežijeme ľahkú dobu, ale spoločne ju zvládneme

Praha 1. januára (TASR) - Český premiér Petr Fiala v nedeľňajšom novoročnom príhovore vyjadril presvedčenie, že obyvatelia ČR vďaka vzájomnej solidarite zvládnu súčasnú zložitú dobu plnú neistôt a nových výziev. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



V úvode Fiala pripomenul 30. výročie rozdelenia Česko-Slovenska. Česká republika vznikla podľa jeho slov v ťažkých podmienkach začiatku 90. rokov. Kľúčové však podľa neho je, že sa ČSFR rozdelila pokojne a mierovou cestou. Vzťah so Slovenskom označil za výnimočný. "Slováci sú naši blízki priatelia," dodal.



Česko môže byť podľa Fialu hrdé na to, čo za 30 rokov samostatnosti dokázalo. "Začínali sme ako chudobná krajina, ktorá sa len nedávno vymanila z komunistického bloku. Naším hlavným cieľom bolo zvládnuť prechod medzi demokraticky a ekonomicky vyspelé krajiny," pripomenul premiér.



Dnes to väčšina ľudí podľa neho vníma ako samozrejmosť. "Sme súčasťou demokratickej EÚ, našu bezpečnosť chráni členstvo v NATO. Vďaka tomu máme možnosť žiť lepší život, než má väčšina ľudí na tejto planéte," uviedol v príhovore predseda českej vlády.



Za dve kľúčové udalosti uplynulého roka označil solidaritu s ukrajinskými vojnovými utečencami a tiež zodpovednosť, ku ktorej českí občania pristupujú v šetrení energií. "Pomáhate tým našej ekonomike a celej našej republike, aby túto energetickú krízu prečkala s čo najmenšími škodami," povedal Fiala a poďakoval sa spoluobčanom za zodpovedný a ľudský prístup.



Česko počas tohtoročného predsedníctva v Rade EÚ dokázalo podľa Fialu presadiť mnoho konkrétnych opatrení. V tejto súvislosti zdôraznil, že ČR nie je malý a slabý štát, na ktorého názore nezáleží. "Nie, takýto porazenecký prístup musíme spoločne odmietnuť a opustiť. Sme významná stredne veľká európska krajina," povedal Fiala.



Ruská agresia na Ukrajine podľa neho ukázala, že bezpečnosť nie je samozrejmosťou. Česko bude podľa jeho slov naďalej navyšovať výdaje na obranu. "Musíme mať silnú armádu, ktorá nám zaistí ochranu," vyhlásil Fiala s tým, že práve budovanie silnej kolektívnej obrany je jediná cesta, ako udržať mier.



Do roku 2023 by chcel Fiala ľuďom dodať odvahu a nádej. Verí, že inflácia v nasledujúcom roku klesne pod 10 percent a ceny sa dostanú na prijateľnú úroveň. "Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme ho. Tak, ako sme zvládli predchádzajúcich 30 rokov," dodal český premiér.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)