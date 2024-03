Český prezident: Fico je sklamaním pre mňa aj mnohých Slovákov

Bratislava/Praha 8. marca (TASR) - Podľa českého prezidenta Petra Pavla je slovenský premiér Robert Fico sklamaním pre neho i veľa Slovákov. Ako pokračoval, Ficov vzťah k zahraničnopolitickým otázkam skomplikoval vzťahy Slovenska s Českom, ale neprerušil ich. Pavel to uviedol v piatkovom rozhovore pre Českú televíziu (ČT) pri príležitosti prvého roku vo funkcii prezidenta, informuje TASR.



"Fico je sklamaním nielen pre mňa, ale aj pre mnoho Slovákov," povedal v rozhovore Pavel. Zdôraznil však, že česko-slovenské vzťahy sa nezhoršili, ale došlo len k prerušeniu konzultácií na medzivládnej úrovni. Vzťahy ČR so Slovenskom sú podľa neho naďalej nadštandardné.



"Budem vyvíjať maximálne úsilie, aby úroveň vzťahov na úrovni prezidentov ostala zachovaná," zdôraznil.



So slovenskou vládou je podľa neho potrebné hľadať zhodu tam, kde sa to ponúka. "Ak (česká) vláda usúdi, že tie konzultačné rokovania by v tejto chvíli nepriniesli efekt, je potrebné to rešpektovať," zhodnotil.