Český prezident Miloš Zeman navštívi Rakúsko

Praha 8. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman navštívi v stredu a vo štvrtok Rakúsko. Pre denník Právo to bez ďalších podrobností v utorok potvrdil jeho hovorca Jiří Ovčáček.



Podľa rakúskej prezidentskej kancelárie sa Zeman vo štvrtok stretne vo viedenskom Hofburgu so svojím rakúskym náprotivkom Alexandrom Van der Bellenom.



Predmetom ich rozhovoru by mala byť koronavírusová pandémia, ochrana podnebia, vývoj v Rusku a Bielorusku, ako aj energetické otázky vrátane plánovaného rozšírenia atómovej elektrárne Dukovany, informovali v utorok Novinky.cz - webový portál Práva.



Zeman prichádza do Rakúska v čase, keď podľa nepotvrdených mediálnych informácií česká vláda schválila odvolanie českej veľvyslankyne vo Viedni Ivany Červenkovej. Stať sa tak malo na žiadosť Zemana, uvádzajú Novinky.



Ten veľvyslankyňu v roku 2019 skritizoval za to, že mu poskytla nesprávne informácie o financovaní českojazyčnej školy vo Viedni. Prezident kvôli tomu pri návšteve Rakúska kritizoval viedenského starostu Michaela Häupla.



Zeman sa mu neskôr ospravedlnil s odôvodnením, že vychádzal z nesprávnych informácií zmienenej českej veľvyslankyne. Diplomatka sa za to prezidentovi ospravedlnila. Kto by ju mohol nahradiť, nie je nateraz isté. Zatiaľ sa špekuluje o Tomášovi Podivínskom.