Český prezident odvysielal prvý livestream a ľuďom odpovedal na otázky

Praha 26. augusta (TASR) - Český prezident Petr Pavel v pondelok odvysielal svoj prvý livestream na sociálnych sieťach vo funkcii hlavy štátu. Počas hodinového živého vysielania odpovedal na otázky, ktoré mu ľudia mohli zaslať vopred alebo klásť prostredníctvom aplikácie. Zaujímali ich Pavlove názory na vojnu na Ukrajine, voľby v Spojených štátoch, ale aj to, či má rád sviečkovú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Jednou z prvých otázok, na ktoré odpovedal, bolo, ako môžu Česi zabrániť tomu, aby sa v ich krajine situácia nevyvinula tak, ako na Slovensku. Český prezident nemenoval priamo Slovensko, ale odpovedal slovami, že na to, aby sa situácia nevyvinula tak, ako si Česi neželajú, musia všetci niečo urobiť - počínajúc od prezidenta až po posledného občana.



"Musíme sledovať, čo sa okolo nás deje, mali by sme chodiť k voľbám a dávať si pozor, koho si vyberáme ako svojho zástupcu. Nedať len na pekné slová, čo nám kto sľubuje, ale pozrieť sa aj na to, či na problémy, o ktorých hovorí, aj ponúka konkrétne a uskutočniteľné riešenia," povedal Pavel. Ľudia by tiež podľa neho mali byť k sebe tolerantní a schopní načúvať jeden druhému a robiť kompromisy.



Na otázku, kedy očakáva koniec konfliktu na Ukrajine, odpovedal, že je to v rukách ruského prezidenta Vladimira Putina. "Bolo by naivné sa domnievať, že si dnes povie, že už stačilo, stiahne všetkých vojakov z ukrajinského územia a tým vojna skončí. Rusko a Putin musí pochopiť, že pokračovaním vojny na Ukrajine svoje ciele nedosiahne, a aj preto dáva zmysel, aby sme Ukrajinu podporovali," dodal. Ukrajine sa dá podľa neho najlepšie pomôcť tak, že krajiny nepoľavia a vydržia v materiálnej aj finančnej pomoci.



V prípade prezidentských volieb v Spojených štátoch je podľa Pavla potrebné, aby bola Európa pripravená na akýkoľvek výsledok. USA sú podľa neho najmocnejšou demokratickou krajinou, na ktorú sa iné krajiny často obracajú, ak majú problémy. Preto je bez ohľadu na postoj k USA podľa neho potrebné situáciu sledovať.



Odpovedal tiež na odľahčené otázky, napríklad prečo sa rozhodol stať sa prezidentom, aký je jeho obľúbený tank alebo či má rád sviečkovú. Na to reagoval slovami, že najviac mu chutí tá od jeho manželky.



Nový formát je podľa Pavla príležitosťou, ako vylepšiť jeho komunikáciu s občanmi. Na pondelkový livestream mu ľudia vopred poslali viac než 500 otázok. V tomto formáte by podľa svojich slov chcel každé štyri až päť týždňov pokračovať.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)