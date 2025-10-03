Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Zahraničie

Český prezident Petr Pavel hlasoval vo voľbách tradične medzi prvými

.
Na snímke volička vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky v priestoroch veľvyslanectva ČR v prvý deň volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v Bratislave v piatok 3. októbra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Spolu s manželkou Evou odvolili v obci Černouček v okrese Litoměřice v Ústeckom kraji.

Autor TASR
Praha 3. októbra (TASR) - Prezident Petr Pavel odovzdal v piatok svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu tradične medzi prvými. Spolu s manželkou Evou odvolili v obci Černouček v okrese Litoměřice v Ústeckom kraji. TASR informuje podľa správy servera iDnes.cz.

Volebné miestnosti sa otvorili o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h večer. V prvý deň plánujú voliť aj všetci lídri strán a hnutí, ktoré by sa podľa prieskumov mali do snemovne dostať.

Podľa prieskumov volebných preferencií, ktoré sa v Česku mohli zverejniť naposledy v pondelok, by sa do snemovne dostalo sedem politických zoskupení. Od začiatku roka, keď agentúry začali prieskumy pravidelne publikovať, sa na vedúcej pozícii držalo hnutie ANO s výrazným náskokom pred koalíciou SPOLU.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite