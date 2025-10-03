< sekcia Zahraničie
Český prezident Petr Pavel hlasoval vo voľbách tradične medzi prvými
Spolu s manželkou Evou odvolili v obci Černouček v okrese Litoměřice v Ústeckom kraji.
Autor TASR
Praha 3. októbra (TASR) - Prezident Petr Pavel odovzdal v piatok svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu tradične medzi prvými. Spolu s manželkou Evou odvolili v obci Černouček v okrese Litoměřice v Ústeckom kraji. TASR informuje podľa správy servera iDnes.cz.
Volebné miestnosti sa otvorili o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h večer. V prvý deň plánujú voliť aj všetci lídri strán a hnutí, ktoré by sa podľa prieskumov mali do snemovne dostať.
Podľa prieskumov volebných preferencií, ktoré sa v Česku mohli zverejniť naposledy v pondelok, by sa do snemovne dostalo sedem politických zoskupení. Od začiatku roka, keď agentúry začali prieskumy pravidelne publikovať, sa na vedúcej pozícii držalo hnutie ANO s výrazným náskokom pred koalíciou SPOLU.
