Český prezident vymenoval 11 nových rektorov

Praha 26. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa po približne piatich mesiacoch vrátil zo svojho vidieckeho sídla v Lánoch na Pražský hrad. V stredu popoludní tam menoval 11 nových rektorov. Fondu ohrozených detí Klokánek zároveň odovzdal šek na peniaze z prezidentského fondu, informoval v stredu spravodajský portál iDNES.cz.



Posledná verejná aktivita prezidenta, o ktorej jeho kancelária informovala, sa na Hrade uskutočnila koncom vlaňajšieho augusta.



Zemana prvýkrát hospitalizovali v polovici septembra. Do nemocnice sa vrátil 10. októbra. Od prepustenia sa zdržiaval v Lánoch, kde sa o neho starali zdravotné sestry.



Na Pražský hrad sa Zeman vrátil, aby vymenoval rektorov. Zástupcovia v akademických senátoch štyroch vysokých škôl do funkcie zvolili doterajších rektorov; v ďalších siedmich vysokých školách sa ich šéfovia zmenili.



Zeman ďalej na Hrade odovzdal dar v podobe šeku Fondu ohrozených detí Klokánek. Tejto organizácii začal prezident ČR každoročne posielať peniaze v decembri 2015.



Organizácii Klokánek prezident venoval aj prebytky z oboch prezidentských kampaní. Naposledy Zeman fondu peniaze daroval v decembri 2020, keď jeho zástupcom spoločne so svojou dcérou Kateřinou odovzdal šek na 1,5 milióna korún.