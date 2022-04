Český rezort diplomacie: Rusko sa nelíši od teroristov

Praha 8. apríla (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí v piatok prirovnalo počínanie Ruska na okupovanej Ukrajine k správaniu sa teroristických organizácií. Informuje o tom spravodajský webový portál Novinky.cz.



Vyjadrenie rezortu bolo zverejnené krátko po tom, ako na železničnú stanicu vo východoukrajinskom meste Kramatorsk dopadli rakety a zabili desiatky civilistov čakajúcich na evakuáciu.



"Rusko už nezakrýva, že zámerne vraždí civilné obyvateľstvo. Jeho správanie sa nijako nelíši od teroristických organizácií. Za svoje konanie ponesie následky," uviedol rezort diplomacie na svojom twitterovom účte v češtine aj ruštine.



Do areálu železničnej stanice v Kramatorsku, kde čakalo na evakuáciu približne 4000 ľudí, väčšinou žien a detí alebo seniorov, dopadla v piatok ráno najmenej jedna raketová strela.



"Raketový útok na stanicu v Kramatorsku, ktorý mieril na rodiny s deťmi čakajúce na evakuáciu, je ďalším odporným zločinom," uviedlo ministertvo.



Úder si podľa aktualizovaných údajov vyžiadal 50 mŕtvych vrátane piatich detí, povedal gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, ktorého citovala agentúra Reuters.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že v čase útoku sa na stanici nenachádzali žiadni ukrajinskí vojaci.



"Keďže im chýba sila a odvaha na to, aby sa nám postavili na bojisku, tak cynicky likvidujú civilné obyvateľstvo. Je to zlo, ktoré nemá konca, a ak nebude potrestané, nikdy sa nezastaví," uviedol Zelenskyj na margo ruských agresorov.