Český rezort diplomacie varuje pred cestou do oblasti Egypta a Izraela

Praha 27. októbra (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so zásahom rakety v egyptskom letovisku Tábá varuje turistov pred cestou do bezprostrednej hraničnej oblasti medzi Egyptom a Izraelom. Rezort to v piatok oznámil na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vzhľadom na zhoršenú situáciu v Izraeli a Gaze a pokračujúce prebiehajúce boje varujeme pred cestami do bezprostrednej hraničnej oblasti medzi Egyptom a Izraelom. Dlhodobo neodporúčame cestovať do severnej časti Sinajského polostrova," uviedlo ministerstvo s tým, že aktuálne dôrazne varuje najmä pred cestou z egyptského územia do oblasti hraničného priechodu Rafah. Ten momentálne slúži len na humanitárne účely a prijíma výhradne zranené osoby a utečencov.



Český rezort diplomacie turistom v Egypte odporúča, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, sledovali miestne médiá a rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek. Varovanie vydal v reakcii na raketový zásah zdravotníckeho zariadenia v letovisku Tábá pri Červenom mori, ku ktorému došlo podľa ministerstva zrejme v súvislosti s bojmi v okolí. Incident si vyžiadal šesť zranených, medzi ktorými by nemali byť žiadni cudzinci.



Česká cestovná kancelária Čedok už dopoludnia oznámila, že v priebehu piatka vyšle do mesta tri lietadlá, ktorými evakuuje asi 500 turistov.





