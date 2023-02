Rezort diplomacie v ČR vyzval Čechov, aby opustili Irán

Praha 21. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) ČR varovalo ľudí pred cestami do Iránu a vyzvalo tých, ktorí v krajine sú, aby Irán opustili. Rezort to zdôvodnil aktuálnym bezpečnostným rizikom v kontexte vnútornej aj medzinárodnej politickej situácie. MZV ČR to uviedlo v utorok na svojej webovej stránke, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ministerstvo zahraničných vecí ČR v poslednom čase eviduje nárast počtu prípadov, keď boli občania členských štátov EÚ v krajine zadržiavaní, vyšetrovaní, prípadne aj trestne stíhaní na základe umelo vykonštruovaného podozrenia či obvinenia," vysvetlil český rezort diplomacie svoje stanovisko.



Riziko ďalších podobných incidentov zostáva podľa ministerstva významné a vzťahuje sa aj na občanov ČR. Všetkým cestovateľom zároveň odporučilo zaregistrovať sa do databázy DROZD.



Masové celoštátne protesty vypukli v Iráne v polovici septembra 2022 po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela vo väzbe po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania.



Európska únia uvalila sankcie už na viac ako 70 iránskych predstaviteľov a subjektov v súvislosti s násilnými zásahmi voči demonštrantom. Najnovšie kolo sankcií schválila v pondelok, keď na čiernu listinu zaradila ďalších 32 iránskych predstaviteľov a dva subjekty z Iránu. Zmrazila im majetok a znemožnila im udeľovanie cestovných víz.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)