< sekcia Zahraničie
Český rezort obrany ocenil vojakov, ktorí boli na misii v SR a inde
Řehka pripomenul štvrtkové výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. <
Autor TASR
Praha 22. augusta (TASR) - České ministerstvo obrany v piatok ocenilo vojakov, ktorí sa vrátili z misií v zahraničí. Bola medzi nimi aj šiesta skupina tých, ktorí pôsobili v rámci mnohonárodného zoskupenia v slovenskej Lešti. Podľa náčelníka Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Karla Řehku sú misie na východnom krídle NATO čoraz dôležitejšie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Řehka pripomenul štvrtkové výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. „Rusko dnes nie je o nič priateľskejšie a lepšie, stále si myslí, že sme v jeho sfére vplyvu a stále sa k nám správa nepriateľsky a agresívne. A jediný spôsob, ako si zabezpečiť bezpečnosť pre našu krajinu aj do budúcnosti, je byť silný, schopný odstrašovať a v prípade potreby sa brániť spoločne s našimi spojencami. Preto sú dnes misie na východnom krídle – či už na Slovensku, v Litve alebo Lotyšsku – extrémne dôležité,“ zdôraznil.
Česká ministerka obrany Jana Černochová poukázala na to, že súčasný svet nie je pokojný. „Ako člen Severoatlantickej aliancie stojíme bok po boku našich spojencov, chránime východné krídlo Aliancie a budujeme kolektívnu obranu,“ povedala v prejave a podotkla, že ČR je dôveryhodným partnerom, na ktorého je možné sa spoľahnúť. Ministerka tiež vyzdvihla vojakov, ktorí pôsobili na Slovensku. Podľa jej slov sa stali jednými z najlepšie hodnotených útvarov v pohotovostných silách NATO aj EÚ.
Medaily za službu v zahraničí si prevzalo takmer 500 príslušníkov rezortu obrany, ktorí sa vrátili zo zahraničných operácií na Slovensku, Islande, Golanských výšinách, v Kosove, Litve, Lotyšsku, Grécku a Konžskej demokratickej republike. Niektorým udelili aj Záslužné kríže ministerky obrany, čestné odznaky AČR za zásluhy, vecné dary a pamätné mince.
Šiestu skupinu, ktorú Česi na Slovensko vyslali, tvorili jednotky 41. mechanizovaného práporu zo Žatca. Približne 200 ich bolo priamo v Lešti a ďalšie držali pohotovosť v Česku, aby zoskupenie v prípade potreby posilnili. To si vojaci aj cvične vyskúšali a misiu prišli posilniť na cvičenie Strong Lineage 2025. „Armáda ČR tak preukázala, že pohotovostné jednotky sú pripravené v prípade potreby v stanovených limitoch posilniť mnohonárodné zoskupenie na Slovensku,“ uviedla AČR.
Mnohonárodné bojové zoskupenie na Slovensku vzniklo v Lešti v roku 2022 v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu s cieľom posilniť východné krídlo NATO. Od jeho vzniku mu velili Česi, ktorí vlani v júli štafetu odovzdali Španielsku a vtedy sa zároveň štruktúra zoskupenia rozšírila na brigádu. Aktuálne v nej Česi majú druhé najpočetnejšie zastúpenie. Cieľom misie je demonštrovať odhodlanie štátov NATO brániť východnú hranicu Aliancie a odstrašiť prípadného agresora.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Řehka pripomenul štvrtkové výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. „Rusko dnes nie je o nič priateľskejšie a lepšie, stále si myslí, že sme v jeho sfére vplyvu a stále sa k nám správa nepriateľsky a agresívne. A jediný spôsob, ako si zabezpečiť bezpečnosť pre našu krajinu aj do budúcnosti, je byť silný, schopný odstrašovať a v prípade potreby sa brániť spoločne s našimi spojencami. Preto sú dnes misie na východnom krídle – či už na Slovensku, v Litve alebo Lotyšsku – extrémne dôležité,“ zdôraznil.
Česká ministerka obrany Jana Černochová poukázala na to, že súčasný svet nie je pokojný. „Ako člen Severoatlantickej aliancie stojíme bok po boku našich spojencov, chránime východné krídlo Aliancie a budujeme kolektívnu obranu,“ povedala v prejave a podotkla, že ČR je dôveryhodným partnerom, na ktorého je možné sa spoľahnúť. Ministerka tiež vyzdvihla vojakov, ktorí pôsobili na Slovensku. Podľa jej slov sa stali jednými z najlepšie hodnotených útvarov v pohotovostných silách NATO aj EÚ.
Medaily za službu v zahraničí si prevzalo takmer 500 príslušníkov rezortu obrany, ktorí sa vrátili zo zahraničných operácií na Slovensku, Islande, Golanských výšinách, v Kosove, Litve, Lotyšsku, Grécku a Konžskej demokratickej republike. Niektorým udelili aj Záslužné kríže ministerky obrany, čestné odznaky AČR za zásluhy, vecné dary a pamätné mince.
Šiestu skupinu, ktorú Česi na Slovensko vyslali, tvorili jednotky 41. mechanizovaného práporu zo Žatca. Približne 200 ich bolo priamo v Lešti a ďalšie držali pohotovosť v Česku, aby zoskupenie v prípade potreby posilnili. To si vojaci aj cvične vyskúšali a misiu prišli posilniť na cvičenie Strong Lineage 2025. „Armáda ČR tak preukázala, že pohotovostné jednotky sú pripravené v prípade potreby v stanovených limitoch posilniť mnohonárodné zoskupenie na Slovensku,“ uviedla AČR.
Mnohonárodné bojové zoskupenie na Slovensku vzniklo v Lešti v roku 2022 v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu s cieľom posilniť východné krídlo NATO. Od jeho vzniku mu velili Česi, ktorí vlani v júli štafetu odovzdali Španielsku a vtedy sa zároveň štruktúra zoskupenia rozšírila na brigádu. Aktuálne v nej Česi majú druhé najpočetnejšie zastúpenie. Cieľom misie je demonštrovať odhodlanie štátov NATO brániť východnú hranicu Aliancie a odstrašiť prípadného agresora.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)