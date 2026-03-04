< sekcia Zahraničie
Český rezort obrany ocenil vojakov, ktorí boli aj na misii v SR
Siedmu skupinu vojakov, ktorú Česi na Slovensko v druhej polovici minulého roka vyslali, tvorili jednotky 41. mechanizovaného práporu zo Žatca.
Autor TASR
Praha 4. marca (TASR) - České ministerstvo obrany v stredu ocenilo vojakov, ktorí sa vrátili z misií v zahraničí. Bola medzi nimi aj siedma skupina vojakov pôsobiacich v rámci mnohonárodného zoskupenia v slovenskej Lešti. Prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Miroslav Hlaváč ocenil ich nasadenie, pre ktoré podľa jeho slov spojenci vnímajú Česko ako absolútne spoľahlivého partnera, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vlani podľa Hlaváča pôsobilo v 18 operáciách po celom svete viac než 1600 českých vojakov. „Kľúčovou zostáva naša prítomnosť na východnom krídle Aliancie. Práve tam sa dnes rozhoduje o dôveryhodnosti kolektívnej obrany,“ podotkol.
Zdôraznil, že ciele armády sa nemerajú len počtom kusov techniky. „Moderné technológie sú nevyhnutnou podmienkou, samé o sebe však víťazstvo nezaistia. Rozhodujúcim faktorom zostáva človek. Jeho odbornosť, dril a schopnosť konať pod extrémnym tlakom s plným vedomím vlastnej zodpovednosti,“ dodal Hlaváč.
Námestník českého ministra obrany René Schreier sa vojakom poďakoval za to, že posilňujú dobré renomé českej armády, ktoré má dlhodobo u spojencov. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnila aj zástupkyňa slovenského veľvyslanca v ČR Katarína Šmalová a oceneným vojakom zagratulovala.
Medaily si prevzalo približne 660 z vyše 800 vojakov, ktorí sa vrátili zo zahraničných operácií na Slovensku, v Poľsku, Nemecku, Bosne a Hercegovine, Litve a Lotyšsku. Šéf rezortu obrany udelil dvom z nich, ktorí pôsobili na Slovensku Záslužný kríž ministra obrany ČR za vynikajúce plnenie povinností. Sedem vojakov dostalo Čestný odznak AČR za zásluhy a takmer 50 si odnieslo vecné dary a pamätné mince.
Siedmu skupinu vojakov, ktorú Česi na Slovensko v druhej polovici minulého roka vyslali, tvorili jednotky 41. mechanizovaného práporu zo Žatca. Časť z nich mala pohotovosť v Česku.
Česká armáda je súčasťou mnohonárodného bojového zoskupenia v slovenskej Lešti od jeho vzniku v roku 2022. Do júla 2024 zoskupeniu velili práve Česi. Potom ich vystriedali Španieli a vtedy sa zároveň vojenská štruktúra rozšírila brigádu. Česi v nej majú druhé najpočetnejšie zastúpenie. Okrem nich a Španielov ich dopĺňajú vojaci zo Slovinska, Portugalska, Slovenska, Rumunska a Turecka.
Vzniklo v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu s cieľom posilniť východné krídlo NATO a demonštrovať odhodlanie členských štátov brániť východnú hranicu Aliancie a odstrašiť prípadného agresora.
Ministerstvo vyznamenalo aj vojakov, ktorí sa zúčastnili na asistenčnej misii EÚ na podporu Ukrajiny, v rámci ktorej sa podieľali na výcviku ukrajinských vojakov a inštruktorov v Poľsku a Nemecku. Od januára do decembra 2025 vycvičili viac než 2000 vojakov. Vyše 300 boli inštruktori, ktorí budú získané skúsenosti odovzdávať ďalej svojim krajanom.
Medzi ocenenými bola aj vrtuľníková jednotka Heli Unit, ktorú po vniknutí ruských dronov nad poľské územie v septembri 2025 ČR vyslala na východ Poľska. Jej úlohou bolo posilniť obranu vzdušného priestoru na východnej hranici krajiny.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
