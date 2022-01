Český rezort obrany plánuje nákup bojových vozidiel a dronov

Praha 4. januára (TASR) - České ministerstvo obrany plánuje v roku 2022 uzavrieť zmluvy za desiatky miliárd korún. Chce nakúpiť ľahké útočné vozidlá, taktické bezpilotné prostriedky a muníciu do nových diel.



Nad najväčšou zákazkou modernej histórie armády ČR - novými bojovými vozidlami pechoty za 50 miliárd korún - však stále visí otáznik, informoval v utorok Český rozhlas.



Ministerstvo obrany pôvodne chcelo podpísať zmluvu na nákup bojových vozidiel už v roku 2019, obrovskú zákazku ale sprevádzajú prieťahy - od upresňovania podmienok tendra pre jednotlivých záujemcov a predlžovania lehôt na podanie ponúk až po spomalenie celého nákupu z dôvodu covidovej pandémie.



Ešte na konci októbra vtedajší minister obrany Lubomír Metnar plánoval do konca roka zverejniť, čia ponuka dopadla najlepšie.



"Myslím si, že expertná skupina už bude finalizovať záver a v najbližších dňoch budem vedieť, aký je stav a aké je hodnotenie jednotlivých potencionálnych dodávateľov. Keď to budú mať oficiálne vyhodnotené, tak ma s tým oboznámia a ja budem následne informovať verejnosť o týchto záveroch," uviedol vtedy Metnar.



O týždeň nato však ministerstvo obrany zverejnilo tlačovú správu, že žiadny z uchádzačov podmienky tendra nesplnil. Ani jedna z troch firiem nebola z výberového konania vylúčená, ale komisia nebude ich ponuky ďalej posudzovať.



Nedostatky sa podľa rezortu obrany týkali napríklad chýbajúcich alebo nepresných údajov o technických vlastnostiach ponúkaných vozidiel či neúplných informácií súvisiacich so spoluprácou s českým obranným priemyslom.



Od začiatku novembra je tender pozastavený. Nová ministerka obrany Jana Černochová nákup bojových vozidiel pechoty podporuje. Rokovať o tom bude v januári.



"Čaká nás kľúčové rozhodnutie o osude zákazky, ktorú mám na stole a o ktorej budeme diskutovať hneď v prvom januárovom týždni. Sme si vedomí toho, že rozhodnutie by sme nemali odkladať príliš dlho," povedala ministerka.



Bojové vozidlá pechoty sú súčasťou ťažkej brigády. Česko sa zaviazalo, že ťažká brigáda bude plne funkčná do roku 2026, dovtedy potrebuje mať aspoň časť vozidiel už pri jednotkách.