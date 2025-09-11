< sekcia Zahraničie
Český rezort obrany podpísal zmluvu na nákup tankov Leopard 2A8
Ďalších päť miliárd korún si rezort vyčlenil na inflačnú a kurzovú rezervu.
Autor TASR
Praha 11. septembra (TASR) - České ministerstvo obrany vo štvrtok podpísalo zmluvu na nákup nemeckých tankov Leopard 2A8. V prvej fáze nakúpi 44 veliteľských a bojových tankov, za ktoré po prispôsobení potrebám českej armády zaplatí 34,25 miliardy korún vrátane DPH (približne 1,4 miliardy eur), informuje spravodajkyňa TASR.
Ďalších päť miliárd korún si rezort vyčlenil na inflačnú a kurzovú rezervu. Prvé tanky česká armáda dostane v roku 2028 a následne budú prichádzať postupne až do roku 2031. Ak bude mať ČR v budúcnosti dostatok finančných prostriedkov, môže v rámci opcie kúpiť ďalších 14 týchto tankov.
Českej armáde ich dodá nemecká spoločnosť Rheinmetall Landsysteme GmbH. Súčasťou nákupu sú aj systémy vlastnej a protimínovej ochrany a integrovaná logistická podpora vrátane náhradných dielov, manažmentu podpory, dokumentácie a školenia personálu.
Ministerstvo obrany taktiež počíta s nákupom ďalších tankov v štyroch iných verziách – ženijný, vyslobodzovací, mostný a výcvikový. Nákup týchto variantov bude predmetom samostatnej zmluvy.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Ďalších päť miliárd korún si rezort vyčlenil na inflačnú a kurzovú rezervu. Prvé tanky česká armáda dostane v roku 2028 a následne budú prichádzať postupne až do roku 2031. Ak bude mať ČR v budúcnosti dostatok finančných prostriedkov, môže v rámci opcie kúpiť ďalších 14 týchto tankov.
Českej armáde ich dodá nemecká spoločnosť Rheinmetall Landsysteme GmbH. Súčasťou nákupu sú aj systémy vlastnej a protimínovej ochrany a integrovaná logistická podpora vrátane náhradných dielov, manažmentu podpory, dokumentácie a školenia personálu.
Ministerstvo obrany taktiež počíta s nákupom ďalších tankov v štyroch iných verziách – ženijný, vyslobodzovací, mostný a výcvikový. Nákup týchto variantov bude predmetom samostatnej zmluvy.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)