Český rezort obrany uzavrel zmluvu na nákup 14 tankov Leopard 2A4

Praha 3. decembra (TASR) - České ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na nákup 14 bojových tankov Leopard 2A4. Českej armáde ich dodá nemecká spoločnosť Rheinmetall Landsysteme GmbH. Nemecko už skôr Česku prisľúbilo niekoľko desiatok týchto tankov za pomoc Ukrajine. Spolu by tak Armáda ČR (AČR) mala mať celkom 42 bojových a dva vyslobodzovacie tanky. V utorok to oznámil rezort obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zmluvu za 3,98 miliardy korún (viac než 157 miliónov eur) podpísal riaditeľ sekcie vyzbrojovania a akvizícii ministerstva Lubor Koudelka. Jej predmetom je okrem nákupu tankov aj zaobstaranie komunikačných a informačných systémov, súvisiaceho materiálu a počiatočnej zásoby munície. Stroje by česká armáda mala dostať do konca roka 2026.



Nemecké tanky nahradia sovietske stroje T-72, ktoré podľa ministerstva už nespĺňajú podmienky moderného bojiska a ich bojové schopnosti sú pri intenzívnej bojovej činnosti značne obmedzené. Český rezort obrany podotkol, že model Leopard 2A4 patrí medzi najrozšírenejší v rámci NATO. To umožní užšiu spoluprácu so spojencami, možnosť zdieľať kapacity aj lepšiu dostupnosť náhradných dielov.