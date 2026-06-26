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Český rezort vnútra porušil práva SPD, rozhodol obvodný súd
Okrem uznania, že došlo k porušeniu jeho práv, hnutie od rezortu požadovalo aj ospravedlnenie. Súd však hnutiu ospravedlnenie zo strany ministerstva nepriznal.
Autor TASR
Praha 26. júna (TASR) - České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD), keď ho zaradilo do Správy o extrémizme za rok 2022. V piatok o tom rozhodol obvodný súd pre Prahu 7. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
Obvodný súd tak vyhovel žalobe SPD proti ministerstvu vnútra. „Konštatuje sa porušenie práva na ochranu dobrého mena žalobcu tým, že bol neoprávnene uvedený v dokumente Správa o extrémizme a nenávisti na základe predsudkov na území Českej republiky v roku 2022,“ rozhodla sudkyňa Eliška Candra Soukupová.
Okrem uznania, že došlo k porušeniu jeho práv, hnutie od rezortu požadovalo aj ospravedlnenie. Súd však hnutiu ospravedlnenie zo strany ministerstva nepriznal.
Obe strany si vyhradili lehotu na podanie odvolania. Rozsudok nie je právoplatný. Je možné sa proti nemu odvolať na Mestskom súde v Prahe.
Správa o extrémizme spájala hnutie s „xenofóbnou populistickou scénou“, čo sa ministerstvu vnútra nepodarilo riadne dokázať. Ministerstvo vnútra nepredložilo žiadne dôkazy, ktoré by preukázali, že v období, na ktoré sa správa vzťahuje, tvorili xenofóbne výroky hlavnú náplň jeho činností.
„Súd sa domnieva, že správu možno považovať za úradný postup. Ak je nesprávna a bola spôsobená ujma, zodpovedá za ňu štát,“ odôvodnila rozsudok Soukupová.
Správa tiež pripomína, že v sledovanom období bolo odsúdených niekoľko osôb s väzbami na SPD. Medzi nimi bol aj bývalý poslanec hnutia Miloslav Rozner, ktorý sa dopustil spochybnenia genocídy, keď rómsky koncentračný tábor v obci Lety povedal označil za „neexistujúci koncentrák“. Odvolací Mestský súd v Prahe mu za tieto výroky potvrdil polročný podmienečný trest.
Podľa rozhodnutia súdu však nie je možné vzťahovať výroky niekoľkých jednotlivcov na celé hnutie, najmä s ohľadom na to, že sa od nich dištancovalo.
V tejto veci už bol vynesený jeden rozsudok. Okresný súd pre Prahu 7 v júni 2025 uznal, že nebolo preukázané, že by xenofóbne prejavy boli hlavnou zložkou činností SPD. Podľa rozsudku ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia, nešlo však o dostatočne intenzívny zásah, aby mohlo požadovať ospravedlnenie.
Tento rozsudok však v novembri 2025 zrušil odvolací Mestský súd v Prahe. Podľa neho bol nepriehľadný a obsahoval rad procesných chýb. Okresný súd podľa neho napríklad neposkytol ministerstvu dostatočný priestor na predloženie dôkazov. Rozsudok bol zrušený a súdne konanie sa tak vrátilo na začiatok k Obvodnému súdu pre Prahu 7.
Nie je to prvýkrát, čo sa hnutie SPD bráni voči zaradeniu do správy o extrémizme. Žalobou protestovalo aj proti správam za roky 2020 a 2023. Kým v prvom prípade hnutie uspelo, druhú žalobu súd zamietol. SPD sa opäť objavilo aj v správe o extrémizme za rok 2024, píšu Novinky.cz.
Obvodný súd tak vyhovel žalobe SPD proti ministerstvu vnútra. „Konštatuje sa porušenie práva na ochranu dobrého mena žalobcu tým, že bol neoprávnene uvedený v dokumente Správa o extrémizme a nenávisti na základe predsudkov na území Českej republiky v roku 2022,“ rozhodla sudkyňa Eliška Candra Soukupová.
Okrem uznania, že došlo k porušeniu jeho práv, hnutie od rezortu požadovalo aj ospravedlnenie. Súd však hnutiu ospravedlnenie zo strany ministerstva nepriznal.
Obe strany si vyhradili lehotu na podanie odvolania. Rozsudok nie je právoplatný. Je možné sa proti nemu odvolať na Mestskom súde v Prahe.
Správa o extrémizme spájala hnutie s „xenofóbnou populistickou scénou“, čo sa ministerstvu vnútra nepodarilo riadne dokázať. Ministerstvo vnútra nepredložilo žiadne dôkazy, ktoré by preukázali, že v období, na ktoré sa správa vzťahuje, tvorili xenofóbne výroky hlavnú náplň jeho činností.
„Súd sa domnieva, že správu možno považovať za úradný postup. Ak je nesprávna a bola spôsobená ujma, zodpovedá za ňu štát,“ odôvodnila rozsudok Soukupová.
Správa tiež pripomína, že v sledovanom období bolo odsúdených niekoľko osôb s väzbami na SPD. Medzi nimi bol aj bývalý poslanec hnutia Miloslav Rozner, ktorý sa dopustil spochybnenia genocídy, keď rómsky koncentračný tábor v obci Lety povedal označil za „neexistujúci koncentrák“. Odvolací Mestský súd v Prahe mu za tieto výroky potvrdil polročný podmienečný trest.
Podľa rozhodnutia súdu však nie je možné vzťahovať výroky niekoľkých jednotlivcov na celé hnutie, najmä s ohľadom na to, že sa od nich dištancovalo.
V tejto veci už bol vynesený jeden rozsudok. Okresný súd pre Prahu 7 v júni 2025 uznal, že nebolo preukázané, že by xenofóbne prejavy boli hlavnou zložkou činností SPD. Podľa rozsudku ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia, nešlo však o dostatočne intenzívny zásah, aby mohlo požadovať ospravedlnenie.
Tento rozsudok však v novembri 2025 zrušil odvolací Mestský súd v Prahe. Podľa neho bol nepriehľadný a obsahoval rad procesných chýb. Okresný súd podľa neho napríklad neposkytol ministerstvu dostatočný priestor na predloženie dôkazov. Rozsudok bol zrušený a súdne konanie sa tak vrátilo na začiatok k Obvodnému súdu pre Prahu 7.
Nie je to prvýkrát, čo sa hnutie SPD bráni voči zaradeniu do správy o extrémizme. Žalobou protestovalo aj proti správam za roky 2020 a 2023. Kým v prvom prípade hnutie uspelo, druhú žalobu súd zamietol. SPD sa opäť objavilo aj v správe o extrémizme za rok 2024, píšu Novinky.cz.