Český rezort zahraničia vyzýva na opustenie Libanonu, pomôžu aj Maďari

Praha 1. augusta (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí (MZV ČR) vyzvalo Čechov v Libanone, aby krajinu urýchlene opustili, lebo pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu hrozí prerušenie leteckého spojenia. Podľa stanice ČT24 pomoc s evakuáciou Česku ponúklo Maďarsko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa hovorcu českého rezortu diplomacie Daniela Drakea je v krajine minimálne 82 Čechov, tí sú zaregistrovaní v systéme DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia). Okrem nich sa však v Libanone môžu nachádzať aj ďalší. Využiť môžu maďarský evakuačný let do Budapešti.



"S ohľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Libanone varuje MZV ČR pred všetkými cestami do krajiny. Občanov, ktorí sa na území Libanonu dosiaľ zdržiavajú, MZV ČR vyzýva, aby sa uistili, že majú platné cestovné doklady a poistenie, a potom krajinu urýchlene opustili," uvádza rezort na svojom webe.



Upozorňuje tiež, že prípadné ďalšie zhoršenie situácie môže viesť k náhlemu prerušeniu leteckého spojenia z krajiny. "Medzi Libanonom a Izraelom prebiehajú prihraničné ozbrojené strety, vzdušnými údermi je však ohrozené celé územie Libanonu a situácia môže rýchlo eskalovať do otvoreného vojenského konfliktu," podotkol český rezort diplomacie.



Napätie v regióne narástlo po tom, ako libanonské hnutie Hizballáh potvrdilo, že pri utorkovom izraelskom údere v Bejrúte, ktorý bol reakciou na sobotný raketový útok na Izraelom okupované Golanské výšiny, zomrel šéf ich operačného veliteľstva Fuád Šukr. Situácia tiež eskalovala po tom, ako hnutie Hamas oznámilo, že v Iráne bol zabitý šéf ich politického krídla Ismaíl Haníja pri údere, ktorý hnutie prisudzuje Izraelu. Ten sa k útoku nevyjadril.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)