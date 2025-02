V Česku prvýkrát priznali odškodnenie za následky očkovania

Praha 27. februára (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva prvýkrát v histórii priznalo odškodnenie za následky spôsobené očkovaním. Ide o prípad ročného dievčaťa, ktoré pred dvomi rokmi krátko po očkovaní zomrelo. Rezort pripustil, že medzi jeho smrťou a vakcináciou môže byť súvislosť. Odborníci zdôrazňujú ojedinelosť prípadu. Na základe servera Seznam Zprávy, ktoré rozhodnutie označil za prelomové, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa rodiny aj detskej lekárky bolo dievča pred očkovaním zdravé. Krátko po tom, čo dostalo tretiu dávku hexavakcíny (Infanrix hexa) a vakcíny proti pneumokokom (Prevenar 13), dostalo horúčky. Jeho stav sa ďalší deň zhoršoval, dostalo kŕče a po ceste do nemocnice stratilo vedomie. O niekoľko hodín neskôr u neho nastala mozgová smrť. Následná pitva nepreukázala ani nevyvrátila súvislosť s očkovaním.



Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL) podľa Seznam Zpráv opakovane tvrdil, že v roku 2022 vyhodnotil prípad tak, že medzi smrťou dievčaťa a očkovaním sa príčinná súvislosť nepreukázala, a preto o úmrtí verejnosť neinformoval. To ale niektorí odborníci kritizovali, podotkol server. Ministerstvo teraz uviedlo, že úmrtie dievčaťa mohlo súvisieť s postvakcinačnou encefalitídou, teda zápalom mozgu.



"Zdravotné ťažkosti očkovanej Anežky nastali do 72 hodín po očkovaní, pričom príčinou úmrtia bol edém mozgu v dôsledku kŕčov pri vysokej horúčke vzniknutej pri skrytej infekcii alebo po vakcinácii alebo v kombinácii oboch," uviedlo ministerstvo. Rodine vyjadrilo sústrasť. Tá prístup rezortu ocenila s tým, že to je prvýkrát, čo jej niektorý z úradov vyjadril ľútosť.



Štát jej priznal požadovanú čiastku tri milióny korún (približne 120.000 eur) - po jednom milióne pre matku, otca a brata dievčaťa. Server upozornil, že sa tak stalo prvýkrát v histórii ČR. Štát doteraz žiadosti zamietal preto, lebo podľa neho v daných prípadoch nedošlo k preukázaniu obzvlášť závažného ublíženia na zdraví, ako vyžaduje zákon. Právnička rodiny Barbora Steinlauf uviedla, že v tomto prípade, ktorý bol podľa jej slov veľmi špecifický, boli splnené všetky podmienky.



Rodičia podľa servera zdôraznili, že nie sú odporcami očkovania a išlo im len o to, aby zistili okolnosti a dôvod smrti svojej dcéry a tiež, aby sa o podobných prípadoch dozvedela odborná verejnosť. Podľa Seznam Zpráv sa prípadom zaoberá aj kriminálna polícia, ktorá prešetruje kvalitu vakcíny, ktorou bolo dieťa zaočkované.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)