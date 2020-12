Český rozpočet na rok 2021 prešiel Snemovňou

Praha 18. decembra (TASR) - Rozpočet na rok 2021 so schodkom 320 miliárd korún prešiel v piatok českou Poslaneckou snemovňou. Poslanci vládnucich strán aj napriek pôvodne odmietavému postoju k desaťmiliardovému škrtu v rezorte obrany nakoniec tento návrh poslankyne za KSČM Miloslavy Vostrej schválili. Práve to bola podmienka pre podporu rozpočtu zo strany komunistov.



Návrh rozpočtu počíta s príjmami 1488,3 miliardy korún a výdavkami 1808,3 miliardy korún. Založený je na predpoklade rastu ekonomiky o 3,9 percenta, informoval internetový spravodajský portál Novinky.cz.



Rozpočet aj s prijatými pozmeňovacími návrhmi podporilo 56 zo 106 prítomných poslancov za strany ANO, ČSSD a KSČM. Ak by Poslanecká snemovňa rozpočet neschválila, hrozilo by provizórium.



Koaličná ČSSD so zmenami súhlasila, aj keď ešte v stredu škrty v rozpočte ministerstva obrany odmietala. Český premiér Andrej Babiš (ANO) taktiež v rozhovore pre denník Právo uviedol, že nepristúpi na to, aby sa armáde zobrali peniaze.



Proti návrhu štátneho rozpočtu vystupovala opozícia. Tej okrem iného vadilo to, že nepočíta s daňovým balíčkom.



Opozícia kritizovala aj výšku deficitu. "Je potrebné ľuďom hovoriť pravdu. 320 miliárd nie je len deficit rozpočtu, ale najmä dlh občanov Českej republiky. Je to zhruba 32.000 korún ročne na každého vrátane najmenších detí," vyhlásil na pléne šéf občianskych demokratov Petr Fiala.