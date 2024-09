Český rozpočet sa na obnovu po povodniach zaťaží o 40 miliárd Kč

Praha 19. septembra (TASR) - Obnova škôd spôsobených povodňami zaťaží český rozpočet 40 miliardami Kč (1,59 miliardy eur). Povedal to vo štvrtok po prvom rokovaní špeciálne vytvorenej pracovnej skupiny český minister financií Zbyněk Stanjura. Informoval o tom server iDNES.cz.



Minister dodal, že z oznámenej sumy 30 miliárd Kč bude nevyhnutné začleniť ešte do tohtoročného rozpočtu, ďalších 10 miliárd Kč potom do rozpočtu na rok 2025. Už v stredu 25. septembra chce minister na vláde prerokovať ako novelu štátneho rozpočtu na tento rok, tak aj rozpočet na rok 2025.



Zatiaľ čo spoluúčasť štátneho rozpočtu stanovila podľa Stanjuru pracovná skupina na 40 miliárd Kč, Česko okrem toho požiada Európsku úniu o pomoc z Fondu solidarity. Od EÚ bude Česko žiadať aj rýchlejšie notifikácie na schválenie zvýhodnených úverov a úpravy v Národnom pláne obnovy.



Národná rozpočtová rada však pripomenula, že pri predchádzajúcich povodniach predstavovala pomoc od EÚ iba jednotky percent. Česko sa tak musí spoliehať predovšetkým na svoje zdroje. Rada okrem toho pripomenula, že po minulých povodniach uhrádzal štát zhruba 25 % škôd. Ako povedal predseda Národnej rozpočtovej rady Mojmír Hampl, samosprávy by primárne mali čerpať svoje prostriedky a potom žiadať vládu.



V súvislosti s vysokými výdavkami minister financií dodal, že neuvažuje o vytvorení špeciálnej dane, ktorej výnos by slúžil na pokrytie povodňových škôd. Takúto možnosť už skôr pre iDNES.cz odmietol aj český premiér Petr Fiala.



(1 EUR = 25,081 CZK)