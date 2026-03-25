< sekcia Zahraničie
Česky senát kritizuje na rozhodnutie neručiť za pôžičku Ukrajine
Senát kritizuje, že hoci sa vláda rozhodla za pôžičku neručiť, je pripravená z nej profitovať financovaním nákupov českých obranných produktov či českej muničnej iniciatívy z požičaných peňazí.
Autor TASR
Praha 25. marca (TASR) - Senát českého parlamentu sa postavil kriticky k rozhodnutiu vlády Andreja Babiša neručiť za pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu. Lídri členských krajín EÚ sa dohodli na poskytnutí úveru pre Ukrajinu na summite ešte v decembri. Nebudú zaň však ručiť Slovensko, Česko a Maďarsko. Senátori považujú postoj vlády za schizofrénny, pretože podľa nich odporuje strategickým záujmom Česka a poškodzuje jeho dobré meno v zahraničí. Uvádza sa to v uznesení, ktoré v stredu odhlasovali, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Senát kritizoval najmä to, že hoci sa vláda rozhodla za pôžičku neručiť, je pripravená z nej profitovať napríklad financovaním nákupov českých obranných produktov či českej muničnej iniciatívy z požičaných peňazí.
„Senát považuje tento prístup vlády ČR, keď na jednej strane podporuje prípravu posilnenej spolupráce v súvislosti s úverovým nástrojom pre Ukrajinu a chce v ňom zaistiť účasť českých firiem, a zároveň sa na tomto nástroji priamo nezúčastňuje, za poľutovaniahodný prejav politickej krátkozrakosti, nestatočnosti a dokonca schizofrénie, ktorý odporuje strategickým záujmom ČR a poškodzuje dobré meno ČR v zahraničí,“ uvádza sa v uznesení.
Zároveň pripomenul stanovisko Zväzu priemyslu a dopravy ČR, ktorý v reakcii na rozhodnutie vlády vyslovil obavy z toho, že v praxi budú uprednostnené firmy z tých štátov, ktoré sa na pôžičke priamo podieľajú. V konečnom dôsledku by to tak podľa zväzu mohlo mať negatívny vplyv na zapojenie českých firiem do vesmírneho, bezpečnostného a obranného priemyslu v rámci EÚ.
„Dostávame sa do pozície, keď prefíkane čakáme na to, čo pre nás bude výhodné,“ podotkol počas stredajšej schôdze Senátu jeho predseda Miloš Vystrčil. Vládu vyzval, aby svoj postoj ešte prehodnotila. Ministerka financií Alena Schillerová sa ohradila proti tomu, že by Česko poskytnutie pôžičky zablokovalo. Zdôraznila, že vláda za ňu len nechcela ručiť.
Senát v schválenom uznesení požiadal vládu, aby ho do konca júna informovala o tom, ako uznesenie zohľadnila.
Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur financovaného zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyrokovali výnimku, že sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov.
Vyplatenie pôžičky teraz blokuje maďarský premiér s tvrdením, že prehodnotiť svoju podporu ho prinútilo prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, pre ktoré Budapešť blokuje aj 20. balík protiruských sankcií EÚ. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň v piatok uviedla, že EÚ nájde spôsoby, ako prisľúbenú pôžičku Ukrajine vyplatiť aj napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
