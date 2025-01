Český senát schválil zmluvu so Svätou stolicou

Praha 23. januára (TASR) - Českí senátori vo štvrtok napriek výhradám kritikov schválili ratifikáciu zmluvy medzi Českom a Svätou stolicou. Žiadosť, aby ju najskôr preskúmal Ústavný súd (ÚS), väčšina nepodporila. Dokument má ukončiť viac ako 22 rokov prieťahov v procese ukotvenia vzájomných vzťahov a bude o ňom ešte rokovať Poslancká snemovňa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe



Za schválenie zmluvy hlasovalo 52 zo 73 prítomných senátorov. Návrh senátora Václava Lásku, aby sa horná komora Parlamentu ČR obrátila na ÚS so žiadosťou o predbežný prieskum dokumentu, podporilo 32 senátorov. Kritici tak budú môcť túto žiadosť podať len ako skupina senátorov až po jej schválení v Poslaneckej snemovni.



Podľa Lásku je dohoda jednostranná a Svätá stolica v nej má veľmi malé záväzky v porovnaní so záväzkami ČR. Kritizoval pasáž o spovednom tajomstve, ktoré dokument podľa neho posilňuje a varoval, že by mohlo komplikovať vyšetrovanie sexuálneho zneužívania v cirkvi.



S tým nesúhlasí český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý zmluvu predkladal do Senátu. Zdôraznil, že spovedné tajomstvo zmluva nijako neupravuje nad rámec súčasného právneho poriadku, čo bola podľa neho kľúčová podmienka Česka pri rokovaní.



"Zmluva postavenie obetí zneužívaných v cirkvi rozhodne nezhoršuje, naopak, vytvára podmienky, aby sa zlepšilo. Bude to však na aktéroch zmluvy, akým spôsobom k tomuto možnému potenciálu v budúcnosti pristúpia," uviedol šéf rezortu.



Dodal, že dokument má charakter prezidentskej zmluvy a bude mať preto prednosť pred českými zákonmi. "Bola však dohodnutá tak, aby neprekračovala rámec súčasného vnútroštátneho práva, aby sa nemusel český právny poriadok v dôsledku ratifikácie meniť," podotkol Lipavský.



Česko je jednou z posledných európskych krajín, ktorá dohodou nemá upravené vzťahy so Svätou stolicou. Podobnú dohodu v roku 2002 schválila vláda vtedajšieho premiéra Miloša Zemana. Parlament ju však vtedy neratifikoval, pretože podľa neho bola nevýhodná a narúšala rovnoprávnosť cirkví.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)