Český seriál #martyisdead získal televíznu cenu Emmy

Praha 23. novembra (TASR) - Český internetový seriál #martyisdead získal medzinárodnú televíznu cenu Emmy, informoval v pondelok spravodajský server Novinky.cz.



Seriál, ktorého témou je kyberšikana, nakrútil režisér Pavel Soukup. Internetový triler má osem dielov a je inšpirovaný skutočnými prípadmi kyberšikany.



Seriál vznikol v koprodukcii spoločností Bionaut, Mall.tv, CZ.NIC a v spolupráci s projektom Bezpečne na nete. Premiéru mal 20. októbra 2019 na Mall.tv.



"Česko je malá krajina a mall.tv je malá televízia, ale je to ohromný úspech a veľká motivácia do ďalšej práce," povedal jeden z producentov seriálu Milan Kuchynka.



Slávnostné vyhlásenie víťazov 48. ročníka Medzinárodných cien Emmy (International Emmy Awards) sa uskutočnilo v pondelok z New Yorku po prvý raz v on-line verzii. Ceny Emmy vyhlasuje Medzinárodná akadémia televíznych umení a vied.



Producent Vratislav Šlajer uviedol, že na jar budúceho roka malo vyjsť pokračovanie seriálu pod názvom Anna is missing.