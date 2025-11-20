< sekcia Zahraničie
Český slavík 2025 mieri do finálového večera
Moderátormi večera bude už po piatykrát osvedčená dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol.
Autor TASR
Praha/Bratislava 20. novembra (TASR) – V piatok 21. novembra sa priaznivci českej populárnej hudby dozvedia, kto sa stane novým Českým slávikom v kategóriách spevák, speváčka, hudobná skupina a hip hop & rap. Zároveň bude známy aj absolútny slávik. Pôjde už o 27. udeľovanie ocenení v novodobej histórii samostatnej Českej republiky. Túto stále populárnu anketu organizuje TV Nova. Hlasovanie prebehlo od 10. septembra do 9. novembra. Diváci počas priameho prenosu rozhodnú aj o objave roka, na ktorý je nominovaná štvorica Šimon Opp, Renne Dang, Mat213 a skupina Jamaron.
Známy je už nový, v poradí štvrtý člen Siene slávy, bude ním spevák, skladateľ a hudobník Vladimír Mišík. Doplní tak umelcov z predchádzajúcich ročníkov, ktorými sú Jiří Suchý (v roku 2022), Václav Neckář (2023) a Marta Kubišová (2024). Zlaté pozície v hlavných kategóriách obhajujú z roku 2024 Ewa Farna, Marek Ztracený a skupina Kabát.
V priamom prenose vystúpia Václav Noid Bárta so skupinou Dymytry, Monika Absolonová, Richard Krajčo, Ben Cristovao, Dara Rolins, O5 & Radeček, Čechomor, Lenka Dusilová, Drupi a skupina Lucie. Moderátormi večera bude už po piatykrát osvedčená dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov, jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.
