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Český slavík 2026: zlatými sú Ewa Farna, Václav Noid Bárta či Kabát
V kategórii speváčky získala zlatého slávika Ewa Farna, ktorá tak obhájila prvenstvo z predchádzajúcich ročníkov
Autor TASR
Praha 28. novembra (TASR) – Česká hudobná verejnosť spoznala v piatok večer (27. 11.) držiteľov ocenení Český slavík za rok 2026. Miestom slávnostného galavečera bol pražský Forum Karlín. Táto dlhoročná a stále populárna anketa si zapísala už 64. ročník od jej vzniku v roku 1962 a 28. večer samostatnej českej ankety. Hlasovanie prebiehalo od 9. septembra do 15. novembra.
V kategórii speváčky získala zlatého slávika Ewa Farna, ktorá tak obhájila prvenstvo z predchádzajúcich ročníkov. Naviac získala aj titul absolútny slávik. Strieborná pozícia patrí Lucii Bílej, ktorá sa dlhé roky stále nesie na vlne úspechu. Tretie miesto patrí Monike Absolonovej, je to jej štvrtý bronzový slávik v rade. Tieto tri dámy majú na hudobnej scéne pevnú pozíciu, je to už po štvrtýkrát za sebou ich rovnaké umiestnenie.
V kategórii hudobné skupiny nič nové, kapely si zopakovali predchádzajúce dva ročníky, zlatá pozícia pre Kabát, na striebornej pozícii je skupina Chinaski, bronzový slávik patrí skupine Mirai.
Zmenu priniesla iba kategória spevákov. Zlatä pozíciu obhájil Václav Noid Bárta. Na druhej pozícii skončil Vojtěch Dyk, na treťom mieste po štyroch zlatých slávikoch a jednom striebornom je Marek Ztracený. Marek a Vojtech Dyk si oproti minulému roku vymenili miesta.
Kategóriu hip hop & rap vyhral Calin, je to jeho štvrté prvenstvo po sebe. Na striebornej pozícii je formácia ATMO music, na tretej Viktor Sheen. Cenu za najobľúbenejšiu pieseň poslucháčov Rádia Impuls si odnáša Marek Ztracený za song Obuj si mé boty. Objavom roka je Charlotte Gott, dcéra legendárneho speváka Karla Gotta. Do Siene slávy uviedli Jana a Františka Nedvědovcov za ich prínos českej hudbe. Moderátormi galavečera bola už po šiestykrát dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov, jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.
V kategórii speváčky získala zlatého slávika Ewa Farna, ktorá tak obhájila prvenstvo z predchádzajúcich ročníkov. Naviac získala aj titul absolútny slávik. Strieborná pozícia patrí Lucii Bílej, ktorá sa dlhé roky stále nesie na vlne úspechu. Tretie miesto patrí Monike Absolonovej, je to jej štvrtý bronzový slávik v rade. Tieto tri dámy majú na hudobnej scéne pevnú pozíciu, je to už po štvrtýkrát za sebou ich rovnaké umiestnenie.
V kategórii hudobné skupiny nič nové, kapely si zopakovali predchádzajúce dva ročníky, zlatá pozícia pre Kabát, na striebornej pozícii je skupina Chinaski, bronzový slávik patrí skupine Mirai.
Zmenu priniesla iba kategória spevákov. Zlatä pozíciu obhájil Václav Noid Bárta. Na druhej pozícii skončil Vojtěch Dyk, na treťom mieste po štyroch zlatých slávikoch a jednom striebornom je Marek Ztracený. Marek a Vojtech Dyk si oproti minulému roku vymenili miesta.
Kategóriu hip hop & rap vyhral Calin, je to jeho štvrté prvenstvo po sebe. Na striebornej pozícii je formácia ATMO music, na tretej Viktor Sheen. Cenu za najobľúbenejšiu pieseň poslucháčov Rádia Impuls si odnáša Marek Ztracený za song Obuj si mé boty. Objavom roka je Charlotte Gott, dcéra legendárneho speváka Karla Gotta. Do Siene slávy uviedli Jana a Františka Nedvědovcov za ich prínos českej hudbe. Moderátormi galavečera bola už po šiestykrát dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov, jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.