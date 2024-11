Český slavík predstaví víťazov ankety za rok 2024

Praha/Bratislava 28. novembra (TASR) - Česká hudobná verejnosť sa už v piatok 29. novembra dozvie mená interpretov a skupín, ktoré získajú ocenenie Český slavík 2024. Slávnostný galavečer odovzdávania ocenení v pražskom Forum Karlín pripravila TV Nova, ktorá je zároveň organizátorom tejto dlhoročnej a stále populárnej ankety. Moderátormi večera bude už osvedčená dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol.



V 62. ročníku ankety mohli fanúšikovia hlasovať do 17. novembra. V každej kategórii bolo možné hlasovať maximálne za šesticu interpretov. Hlasovalo sa v kategóriách spevák, speváčka, skupina, hip hop a rap aj objav roka. Počas večera bude zverejnený aj absolútny slávik. Známy je už člen siene slávy, tento rok ním bude legendárna speváčka Marta Kubišová.



Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov, jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.



V programe vystúpia Tomáš Klus, ktorý zaspieva aktuálny singel Dokola, úspešná kapela Mirai, ktorá ponúkne hit Summer Love, predstavia sa aj stálice Marie Rottrová a Michal David. Program si pripomenie aj 30 rokov od českého naštudovania rockovej opery Jesus Christ Superstar a do svojich úloh sa na chvíľu vráti trojica sólistov Bára Basiková, Kamil Střihavka a Dan Bárta.



Zlatú pozíciu z minulého roka obhajujú v hlavných kategóriách skupina Kabát, Marek Ztracený a Ewa Farna, ktorá si navyše odniesla aj ocenenie absolútny slávik. Objavom roka bola Tereza Balonová, v kategórii hip hop vyhral spevák Calin, do siene slávy vstúpil Václav Neckář. Najviac zlatých slávikov získala Lucie Bílá, tá ich má už 21, 20 slávikov získal Karel Gott, ten ich má spolu s československými celkovo 42.