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Český slavík vyhlási laureátov ankety za rok 2026
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov.
Autor TASR
Praha/Bratislava 27. novembra (TASR) - V piatok sa priaznivci českej populárnej hudby dozvedia, kto sa stane novým Českým slávikom v kategóriách spevák, speváčka, hudobná skupina a hip hop & rap. Zároveň bude známy aj absolútny slávik. Bude to už dvadsiate ôsme udeľovanie ocenení v novodobej histórii samostatnej Českej republiky. Túto stále populárnu anketu organizuje TV Nova. Hlasovanie prebehlo od 9. septembra do 15. novembra.
Diváci počas priameho prenosu rozhodnú aj o objave roka, na ktorý je nominovaná štvorica - speváčky Thera a Charlotte Gott, spevák Slavíček a skupina Gufrau. Známy je už pár dní nový, v poradí piaty člen Siene slávy, budú nimi bratia Jan a František Nedvědovci za ich prínos českej hudbe.
V priamom prenose galavečera ankety vystúpia Ewa Farna, Eva Saija Burešová, Markéta Irglová, Zea a Tereza Mašková. Z mužských interpretov sa predstavia Vojtěch Dyk, Janek Ledecký, Sofian Medjmedj, Adam Mišík, minuloročný objav roka Renne Dang ako aj skupiny Monkey Business a Mirai.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov, jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.
Diváci počas priameho prenosu rozhodnú aj o objave roka, na ktorý je nominovaná štvorica - speváčky Thera a Charlotte Gott, spevák Slavíček a skupina Gufrau. Známy je už pár dní nový, v poradí piaty člen Siene slávy, budú nimi bratia Jan a František Nedvědovci za ich prínos českej hudbe.
V priamom prenose galavečera ankety vystúpia Ewa Farna, Eva Saija Burešová, Markéta Irglová, Zea a Tereza Mašková. Z mužských interpretov sa predstavia Vojtěch Dyk, Janek Ledecký, Sofian Medjmedj, Adam Mišík, minuloročný objav roka Renne Dang ako aj skupiny Monkey Business a Mirai.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov, jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.