Česko sa musí ospravedlniť za Zemanov výrok o novinárovi Peroutkovi

Praha 2. júla (TASR) – Český štát sa musí ospravedlniť za to, že prezident ČR Miloš Zeman opakovane označil novinára Ferdinanda Peroutku za autora článku "Hitler je gentleman". Vo štvrtok o tom rozhodol pražský mestský súd, ktorý tak čiastočne vyhovel odvolaniu Peroutkovej vnučky Terezie Kaslovej.



Verdikt je už právomocný, informoval spravodajský portál iDNES.cz, ktorý však dodal, že Kaslová sa obráti ešte na Najvyšší súd ČR.



Spor sa týka Zemanovho prejavu, ktorý zaznel v januári roku 2015 na konferencii k výročiu konca holokaustu. Prezident ČR v ňom uviedol, že Peroutka zverejnil spomínaný článok v časopise Přítomnost. Neskôr na tlačovej konferencii povedal, že daný článok videl na vlastné oči. Kancelárii prezidenta ČR sa však text v archívoch nepodarilo nájsť, pričom podľa historikov ani neexistuje. Výrok o Peroutkovom autorstve bol podľa súdu nepravdivý.



Na základe rozhodnutia súdu musí teraz ministerstvo financií ČR zaslať Kaslovej list s ospravedlnením a ospravedlnenie zverejniť aj na svojom webe, dodal spravodajský portál.



Článok Hitler je gentleman Zeman citoval ako príklad „fascinácie intelektuálov obludným učením". Zároveň Peroutkovi pripísal aj citát: „Ak nemôžeme spievať s anjelmi, musíme vyť s vlkmi", ktorého skutočným autorom je Jan Stránský.



Súd na margo toho uviedol, že na hodnotiace stanoviská má nárok každý, a to v rámci slobody slova. Verejné osoby vrátane Peroutku podľa súdu musia zniesť širšiu kritiku.



Kaslová sa pred novinármi vyjadrila, že so súdnym verdiktom nie je príliš spokojná a preto podá dovolanie: od štátu chce ospravedlnenie za všetky inkriminované výroky.



Na verdikt súdu zareagoval Zemanov hovorca Jiří Ovčáček, ktorý sa ohradil proti titulkom médií, že Zeman sa musí ospravedlniť za výroky. Zdôraznil, že súd rozhodol len o ospravedlnení za jediný výrok. Ostatné výroky o Peroutkovi boli hodnotiace stanoviská, na ktoré má Zeman nárok v rámci slobody slova, vysvetlil Ovčáček.