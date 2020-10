Český štatistik: Je šanca epidémiu zlomiť, nejdeme rizikovým scenárom

Praha 30. októbra (TASR) - Česko v týchto dňoch veľmi nutne potrebuje dobré správy a jednej sa dočkalo. Reprodukčné číslo - jeden z najdôležitejších epidemiologických ukazovateľov - prvýkrát v októbri kleslo na hodnotu 1,1. V polovici septembra pritom bolo na hodnote 1,8, čo znamenalo, že jeden nakazený človek infikoval takmer dvoch ďalších ľudí. Pre denník MF DNES to v piatok povedal šéf zdravotníckych štatistikov Ladislav Dušek.



"Nejdeme rizikovými scenármi, ktoré ešte nedávno boli reálne," uviedol riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Dušek.



Ani zďaleka nie je vyhraté, ide len o malý štatistický dôvod na optimizmus. "Stále platí, že musíme dostať reprodukčné číslo pod jeden," vysvetlil.



Psychologickou hranicou, keď sa bude dať povedať, že epidémia koronavírusu v ČR je pod kontrolou, je hodnota čísla R okolo 0,8. Avšak čím menšie, tým lepšie, dodal Dušek. Podľa optimistického scenára je cieľom číslo 0,73 a nižšie - vtedy by už mohlo dochádzať k progresívnemu spomaľovaniu šírenia koronavírusu, uviedol expert.



Podľa štatistika začne okolo čísla 0,7 až 0,8 vírusová "nálož" v populácii klesať a priebeh epidémie by už mohol byť veľmi dobre zvládnuteľný.



Mierny optimizmus môžu prinášať aj čísla nakazených za stredu a štvrtok. V oba dni sa počet novonakazených v Česku pohyboval okolo 13.000. Vrchol bol minulý týždeň v stredu, keď v krajine potvrdili takmer 15.663 nových infikovaných. Podľa štatistických predpokladov a ak sa nestane nič mimoriadne, toto stredajšie číslo by mohlo byť posledné presahujúce 15.000.



Opatrenia prijaté v polovici septembra sa ešte len prejavia a Dušek si želá takéto výsledky, ale počíta aj s rizikovými scenármi. "Pretože šírenie tej infekcie je veľmi dynamický proces," povedal.



A prostredníctvom denníka MF DNES vyzval Čechov: "Rozhodneme o tom všetci, ak budeme striktne dodržiavať pravidlá, máme veľkú šancu epidémiu zlomiť."