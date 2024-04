Český štátny zástupca sa odvolal proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo

Praha 12. apríla (TASR) - Štátny zástupca Jaroslav Šaroch v piatok podal odvolanie proti februárovému rozsudku Mestského súdu v Prahe, ktorý v dotačnej kauze Čapí hnízdo druhýkrát oslobodil expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku Agrofertu Janu Nagyovú. TASR o tom informuje podľa správy serveru Novinky.cz.



"Po preštudovaní rozsudku sa štátny zástupca nestotožnil so závermi súdu a zohľadnil aj skutočnosť, že bol v danej veci viazaný právnym názorom najvyššieho štátneho zástupcu," uviedol hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala.



Dodal, že bližšie dôvody odvolania bude možné poskytnúť až po vypracovaní jeho odôvodnenia, k čomu by malo dôjsť 5. mája. Prípadom sa tak znovu bude zaoberať odvolací Vrchný súd v Prahe. Ten v septembri prvý oslobodzujúci verdikt z vlaňajšieho januára zrušil a vrátil s pripomienkami a návrhmi pražskému mestskému súdu a tamojšiemu senátu, ktorému predsedá sudca Jan Šott.



K odvolaniu došlo len päť dní po tom, čo Mestský súd v Prahe dokončil písomné odôvodnenie svojho februárového rozsudku. Sudca Šott v ňom vysvetľuje, prečo aj napriek výhradám odvolacieho súdu a doplneným dôkazom svoje rozhodnutie nezmenil, teda že "skutok popísaný v obžalobe nie je v prípade žiadneho z obžalovaných trestným činom, a oboch obžalovaných preto oslobodil od obžaloby".



Šott uznal, že podozrenie polície a štátneho zástupcu Šarocha, že založenie spoločnosti Farma Čapí hnízdo bolo účelové a podvodné preto, aby firma získala dotáciu 50 miliónov korún, bolo opodstatnené. Dôkazy na preukázanie viny však podľa neho neboli dostatočné.



Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Babiš preto údajne na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Tieto prevody akcií boli podľa štátneho zástupcu účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú by inak firma nemala nárok.