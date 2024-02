Český študent hovoril o strieľaní v budove školy, polícia ho zadržala

Praha 6. februára (TASR) - Česká polícia v utorok zasahovala na Strednej zdravotníckej škole v meste Most v Úsťanskom kraji, kde jeden zo študentov hovoril o strieľaní v budove školy. Hoci pri prehliadke žiadnu zbraň nenašla, študenta zadržala. V utorok to uviedol policajný hovorca Václav Krieger, informuje spravodajkyňa TASR.



"Policajti urobili dôkladnú prehliadku priestorov školy, najmä učební a šatní. Kontrolou nebola nájdená žiadna zbraň. Ani študent nebol ozbrojený žiadnou zbraňou a policajti ho na mieste zadržali," opísal zásah Krieger.



Študent o strieľaní v budove podľa polície hovoril z dôvodu ťaživých myšlienok a zlého psychického stavu. Preto mladíka previezli na vyšetrenie do nemocnice. Na základe dostupných informácií policajti nezistili, že by mal prístup k strelnej zbrani.



Prípadom sa zaoberajú kriminalisti, ktorí podľa Kriegera zisťujú ďalšie okolnosti. "Verejnosť môžeme uistiť, že nebol nikto zranený ani nevznikla žiadna škoda na majetku," dodal policajný hovorca.