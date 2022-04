Český študent, ktorý útočil mačetou na učiteľa, bol obvinený z vraždy

Praha 2. apríla (TASR) - Devätnásťročný učeň podozrivý zo štvrtkového smrtiaceho útoku mačetou na učiteľa strednej školy v pražskej štvrti Michle bol obvinený z vraždy. Hrozí mu 12 až 20 rokov väzenia, uviedlo v sobotu mestské štátne zastupiteľstvo. TASR informuje na základe správy spravodajského serveru Novinky.cz.



Študent bol v sobotu vzatý do väzby - rozhodol o tom obvodný súd pre Prahu 4, ktorý tak vyhovel návrhu štátneho zástupcu. "Súd dnes rozhodol o vzatí obvineného do väzby," povedal hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala. Dodal, že dôvodom bolo nebezpečenstvo, že mladík utečie a bude sa skrývať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.



Cimbala priblížil, že z doterajšieho prípravného konania vyplýva, že násilný čin spáchal obvinený úmyselne. Vyšetrovanie však ešte bude pokračovať.



K útoku došlo vo štvrtok dopoludnia, keď mladík na učiteľa odborného učilišťa zaútočil mačetou. Pedagóg napriek snahe záchranárov o resuscitáciu utŕženým zraneniam podľahol. Páchateľ z miesta činu utiekol, no polícii sa ho o zhruba dve hodiny neskôr podarilo zadržať v osade Jarov na juhu Prahy. Nebol pod vplyvom alkoholu ani drog.