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Český súd opäť rozhodol, že rezort vnútra porušilo práva hnutia SPD
Český minister vnútra Lubomír Metnar situáciu vníma ako reputačný problém rezortu.
Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia SPD, keď ho zaradilo do správy o extrémizme za prvý polrok roka 2023. Vo štvrtok o tom neprávoplatne rozhodol Obvodný súd pre Prahu 7. Uviedla to stanica ČT24. Súd rovnaký verdikt vyniesol už pri štyroch rôznych žalobách, ktoré SPD v súvislosti so správami o extrémizme podalo, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
V sérii žalôb zatiaľ padol len jeden právoplatný rozsudok, keď odvolací Mestský súd v Prahe vlani rozhodol, že ministerstvo porušilo práva hnutia zaradením do tejto správy za druhý polrok roka 2020. Podľa jeho rozhodnutia sa nepreukázalo, že by xenofóbne či populistické prejavy tvorili dominantnú časť aktivít SPD. Okrem toho už prvostupňový súd rozhodoval aj o žalobe za zaradenie do správy za celý rok 2022 a tiež za druhú polovicu roka 2022. Vo všetkých prípadoch sa postavil na stranu hnutia.
Český minister vnútra Lubomír Metnar situáciu vníma ako reputačný problém rezortu. Podľa svojich slov prijal opatrenia, aby sa podobné situácie neopakovali. V reakcii na štvrtkové rozhodnutie poukázal na to, že správy sú z doby, keď nebol ministrom.
„Rozhodne by som sa nechcel ospravedlňovať za niečo, čo sa nestalo za mňa. Ja sa nebudem stavať do takejto politickej role, pretože za to, čo sa stalo v dobe minulej, nech nesú politickú zodpovednosť tí ľudia, ktorí pri tom boli a ktorí to zapríčinili,“ zdôraznil Metnar.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
V sérii žalôb zatiaľ padol len jeden právoplatný rozsudok, keď odvolací Mestský súd v Prahe vlani rozhodol, že ministerstvo porušilo práva hnutia zaradením do tejto správy za druhý polrok roka 2020. Podľa jeho rozhodnutia sa nepreukázalo, že by xenofóbne či populistické prejavy tvorili dominantnú časť aktivít SPD. Okrem toho už prvostupňový súd rozhodoval aj o žalobe za zaradenie do správy za celý rok 2022 a tiež za druhú polovicu roka 2022. Vo všetkých prípadoch sa postavil na stranu hnutia.
Český minister vnútra Lubomír Metnar situáciu vníma ako reputačný problém rezortu. Podľa svojich slov prijal opatrenia, aby sa podobné situácie neopakovali. V reakcii na štvrtkové rozhodnutie poukázal na to, že správy sú z doby, keď nebol ministrom.
„Rozhodne by som sa nechcel ospravedlňovať za niečo, čo sa nestalo za mňa. Ja sa nebudem stavať do takejto politickej role, pretože za to, čo sa stalo v dobe minulej, nech nesú politickú zodpovednosť tí ľudia, ktorí pri tom boli a ktorí to zapríčinili,“ zdôraznil Metnar.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)