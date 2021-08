Český súd sa zastal muža, ktorý počas núdzového stavu ukradol žiletky

Praha 3. augusta (TASR) - Český ústavný súd sa v utorok zastal muža, ktorého prichytili v obchode s ukradnutými náhradnými hlavicami na holenie za viac než 2000 korún počas núdzového stavu súvisiaceho s koronavírusom. Podľa ústavného súdu nemožno všetky krádeže v núdzovom stave posudzovať automaticky v sprísnenom režime. Ak priamo nesúvisia s pandémiou, možno uložiť aj bežný trest, informoval portál Seznam Zprávy.



Ústavný súd zrušil verdikt najvyššieho súdu s tým, že prišlo k porušeniu mužovho práva na súdnu ochranu. Išlo o recidivistu, ktorý bol predtým už približne 20 ráz trestaný. Najvyšší súd sa teraz musí prípadom zaoberať znovu.



Prípad sa stal ešte v čase, kedy súdy krádeže počas núdzového stavu posudzovali prísnejšie. V marci však najvyšší súd rozhodol, že takýto postup je nesprávny.



Ústavný súd skonštatoval, že ak by sa mali všetky krádeže počas núdzového stavu posudzovať prísnejšie, potom by pre ne bola dolná hranica trestnej sadzby dva roky. Takýto stav by podľa súdu trval viac než rok, pričom väčšina ostatných trestných činov by nebola posudzovaná tak prísne.



Koncom júla napríklad najvyšší súd zrušil dvojročný trest pre zlodeja vibrátoru za 499 korún a predtým tiež poldruharočný trest pre recidivistu v podmienke, ktorý ukradol päť žemlí. V druhom prípade proti príliš prísnemu trestu protestovala aj ministerka spravodlivosti Marie Benešová (ANO).