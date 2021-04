Český súd udelil bývalému pražskému imámovi 14,5 roka za terorizmus

Praha 20. apríla (TASR) - Mestský súd v Prahe odsúdil v utorok bývalého pražského imáma Samera Shehadeha za napomáhanie teroristickému útoku a za financovanie terorizmu na celkovo 14,5 roka väzenia. Trest uložený vlani si tak predĺži o 4,5 roka. Na treste sa obhajca odsúdeného dohodol so štátnym zástupcom (prokurátorom). Shehadeh sa k činom priznal. Peniaze zbieral v Česku aj na Slovensku, informoval portál Novinky.cz.



Tridsaťsedemročný Samer Shehadeh (Sámir Šiháda), ktorý si od vlaňajška odpykáva desať rokov za účasť v teroristickej skupine a za jej financovanie, odletel podľa obžaloby koncom roka 2015 do Turecka, kde sa stretol s predstaviteľmi sýrskej teroristickej organizácie Front an-Nusra. Odovzdal im peniaze vyzbierané v moslimskej komunite v Česku a na Slovensku na liečbu zranených bojovníkov a chcel sa pridať do občianskej vojny v Sýrii.



S predstaviteľmi organizácie sa však, naopak, dohodol, že pre nich bude získavať nových bojovníkov a ďalej robiť finančné zbierky.



Obžaloba obviňovala bývalého pražského imána aj z teroristického útoku - spočíval v podpore svojho známeho zo Slovenska Mohameda Hassana Hamida Hilala, ktorý sa tiež chystal odísť do Sýrie. "Schvaľoval jeho konanie, zisťoval informácie od predstaviteľov tejto organizácie, zaisťoval mu kontakty na ich členov, poskytol mu bližšie nezistenú finančnú sumu na jeho vybavenie," povedal štátny zástupca Marek Bodlák, ktorého citovali Novinky.cz.



Shehadeh sa k činom priznal ešte pred pojednávaním. "Som na ne náležite hrdý, pretože som konal podľa toho, čo mi nariaďoval Korán," napísal v liste sudkyni začiatkom marca.



V záverečnej reči odmietol tvrdenia, že je terorista. Podľa svojich slov neschvaľuje teroristické činy proti civilistom. "Asadova vláda je zločinecký režim, ktorý sa dopúšťa zločinu a genocídy na sýrskom ľude," povedal. Dodal, že vyzbierané peniaze išli na liečbu bojovníkov, a nie na útoky proti civilným cieľom.



Shehadeh by si mal trest odpykať vo väzení so sprísneným strážením.