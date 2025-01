Český súd zbavil viny muža obžalovaného z požiaru v Českom Švajčiarsku

Praha 24. januára (TASR) - Krajský súd v Ústí nad Labem rozhodol, že obžalovaný Jiří Lobotka nie je zodpovedný za založenie rozsiahleho požiaru v národnom parku České Švajčiarsko z roku 2022. Muža odsúdil na dva roky väzenia iba pre založenie niekoľkých menších požiarov v okrese Děčín v roku 2023. Zároveň mu nariadil ochrannú liečbu, píše TASR na základe ČT24 a servera iDNES.cz.



Štátny zástupca pôvodne navrhoval pre muža trest odňatia slobody najmenej 12 rokov za všetky požiare. Ozrejmil, že dokazovanie viny v prípade požiaru z roku 2022 je zložitejšie, no aj napriek tomu existujú dôkazy, píše ČT24. Obhajoba žiadala uznanie viny len pri menších požiaroch. Navrhovala preto podmienečný trest v polovičnej sadzbe, ktorá je šesť mesiacov až tri roky.



Muž sa pôvodne v prípravnom konaní priznal k založeniu všetkých požiarov, no neskôr svoje priznanie k najväčšiemu z nich odvolal. Lobotka vtedy na súde pôsobil zmätene. Senát preto pojednávanie odložil a požiadal o vypracovanie lekárskych posudkov. Odborníci z psychiatrického oddelenia väznice v Brne aj lekár z väzobnej väznice v Litoměřiciach následne potvrdili, že je schopný vnímať súdny proces.



Lobotka v minulosti pôsobil ako dobrovoľný strážca parku, no pred niekoľkými rokmi musel s prácou skončiť. Následne neuspel pri výberovom konaní, ktoré organizovala správa národného parku. Obžaloba to označila za motívy páchateľa a tiež dodala, že išlo o užívateľa drog, píše iDNES.cz.



Obhajoba v záverečnej reči kritizovala priebeh vypočúvania zo strany polície i psychiatrickej liečebne. Lobotka podľa nej v priznaní uvádzal skutočnosti, ktoré neboli zlučiteľné s realitou. Spomenula napríklad, že muž označil nesprávne miesto, kde mal požiar vzniknúť. V čase priznania bol Lobotka zároveň pod vplyvom silných liekom, tvrdí obhajoba. Zmienil, že má depresie, úzkosti a počuje hlasy.



Najväčší lesný požiar v moderných dejinách Českej republiky v národnom parku vypukol predvlani 24. júla. Zasahovalo pri ňom približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Niekoľko neďalekých obcí pristúpilo k evakuácii. Uhasiť sa ho podarilo po 20 dňoch.