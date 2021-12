Český súd znovu otvoril stíhanie komunistických pohlavárov

Praha 3. decembra (TASR) - Český ústavný súd rozhodol, že žalobcovia sa budú musieť znovu zaoberať prípadom komunistických pohlavárov Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara, ktorí boli stíhaní v súvislosti s použitím strelných zbraní na hraniciach. Informoval o tom v piatok webový denník Novinky.cz.



Štátne zastupiteľstvo ich prípad zastavilo na podklade znaleckých posudkov, ktoré však podali odborníci, ktorí boli spojení s komunistickým režimom. Podľa ústavného súdu bola vznesená pochybnosť nad nestrannosťou znalcov.



Na súd sa obrátila šestica ľudí, ktorí pri pokuse o prekročenie hraníc utrpeli zranenia, pripojili sa aj pozostalí po obetiach. Vo svojej sťažnosti namietli, že znalci konštatujúci duševnú nespôsobilosť Štrougala a Vajnara boli zaujatí.



Jeden zo znalcov bol predtým dôstojníkom v zložkách protivzdušnej obrany a mal previerku na prístup k prísne tajným dokumentom, podobnou previerkou disponoval aj druhý znalec.



Podľa pražských žalobcov to nijako nevadilo; takýto prístup však jednoznačne odmietol senát ústavného súdu so sudkyňou spravodajkyňou Kateřinou Šimáčkovou, keď skonštatoval, že postupom prokuratúry sa porušilo právo na účinné vyšetrovanie v prípade, keď bol ohrozený ľudský život alebo došlo k smrti.



"Aby bolo vyšetrovanie dôkladné a dostatočné, musia byť jeho závery založené na objektívnej a nestrannej analýze. Preto sa nesmie opierať o poznatky znalca, o ktorého nestrannosti možno mať dôvodnú pochybnosť. Nestačí teda, že sa znalec necíti byť zaujatý, ale aj objektívne musia byť vylúčené oprávnené pochybnosti o jeho nestrannosti," vyhlásila Šimáčková.



Podľa advokáta sťažovateľov Lubomíra Müllera sa spravodlivosti domáhajú ľudia, ktorí utekali z komunistického Nemecka cez bývalé Československo.



Bývalý predseda vlády ČSSR Štrougal má 97 rokov, niekdajší minister vnútra Vajnar má 91 rokov. Policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu (ÚDV) začal ich stíhanie v novembri 2019. Mužom kládol za vinu zneužitie právomocí, za čo im hrozilo dva až desať rokov odňatia slobody.



Úrad obvinil aj niekdajšieho generálneho tajomníka Komunistickej strany Československa (KSS) Miloša Jakeša, ktorý však následne vo veku 97 rokov zomrel.



ÚDV tvrdí, že pre nečinnosť tejto trojice funkcionárov bolo od marca 1976 do konca roku 1989 zastrelených alebo roztrhaných psami deväť ľudí, ktorí sa snažili prekročiť československé hranice, a najmenej ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia.