Český súd zrušil rozhodnutie vlády o regulácii reštaurácií

Praha 21. mája (TASR) - Český Najvyšší správny súd (NSS) v piatok vyhovel návrhu na zrušenie aktuálne platných obmedzení v reštauráciách, herniach a kasínach, ktorý podal advokát Adam Černý. Po víkende nadobúda účinnosť nové opatrenie, ktoré je však v základných rysoch totožné, informoval web Novinky.cz.



Rozhodnutie NSS však nebude mať bezprostredný vplyv. Zásah súdu totiž nadobudne platnosť dňom právoplatnosti rozsudku, teda po vypracovaní odôvodnenia a po jeho doručení, píšu Novinky.



Návrh na NSS podal Černý z pozície zákazníka, ktorý nemôže využívať služby reštaurácií, čo vraj zasahuje do jeho sociálnych väzieb a trávenia voľného času. Černý sa na rokovaní súdu osobne nezúčastnil, zástupca ministerstva zdravotníctva Jan Bačina opatrenia obhajoval.



Reštaurácie či bary môžu mať otvorené záhradky, vnútorné priestory sú zatvorené. Výnimky platia napríklad pre školské a zamestnanecké stravovanie.



Opatrenie je formulované tak, že vo vnútorných priestoroch reštaurácií, herní a kasín zakazuje prítomnosť verejnosti. Podľa NSS pandemický zákon umožňuje obmedziť obchod a služby, ale nie zakázať ich prevádzku, a to ani prostredníctvom zákazu prítomnosti verejnosti.



Ministerstvu zdravotníctva nepomohlo ani to, že okrem pandemického zákona oprelo toto opatrenie aj o zákon o ochrane verejného zdravia. Ten však umožňuje obmedziť pohyb osôb podozrivých z nákazy, no nie plošne v celej krajine.