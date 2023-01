Český Ústavný súd potvrdil vyradenie Rohanovej z prezidentských volieb

Praha 11. januára (TASR) - Český Ústavný súd (ÚS) na stredajšom brífingu oznámil, že sťažnosť Denisy Rohanovej, ktorú Najvyšší správny súd (NSS) už skôr vyradil z prezidentských volieb, je zjavne neopodstatnená. TASR informáciu prevzala z webového portálu spravodajskej stanice ČT24.



Český rozhlas už v utorok s odvolaním sa na predsedu ÚS Pavla Rychetského oznámil, že sudcovia sťažnosti Rohanovej nevyhovel a tá sa tak nebude môcť na prezidentských voľbách zúčastniť. Zástupcovia ÚS to teraz potvrdili oficiálne.



Rohanovej sťažnosť ÚS odmietol ako zjavne neopodstatnenú. Kandidátnu listinu pre prezidentské voľby možno podľa súdu odovzdať až po vyhlásení samotných volieb – a nie skôr, ako to urobila Rohanová. Výsledok konania novinárom oznámil generálny tajomník ÚS Vlastimil Göttinger.



Ministerstvo vnútra Rohanovú pôvodne do volieb prezidenta zaregistrovalo, NSS však rozhodnutie zvrátil. Problém spočíval v tom, že ju podporili výhradne členovia bývalej Poslaneckej snemovne, a to ešte v roku 2021 – pred vyhlásením nadchádzajúcich prezidentských volieb v ČR. Končiaci poslanci či senátori podľa NSS nemôžu takto "natiahnuť" svoj politický vplyv ďaleko za koniec mandátu. Ministerstvo vnútra na kandidátnu listinu Rohanovej nemalo vôbec prihliadať, tvrdí NSS.