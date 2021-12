Český Ústavný súd zrušil časť pandemického zákona

Praha 15. decembra (TASR) - Ústavný súd ČR v stredu zrušil časť pandemického zákona týkajúcu sa návratnej finančnej podpory. Skupine senátorov, ktorá žiadala úplné zrušenie tejto právnej normy, tak vyhovel len čiastočne. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Skupina 22 senátorov zo strán STAN, Piráti a ODS sa ešte v marci obrátila na ústavný súd a žiadala zrušenie tohto zákona. Dôvodom bol priebeh procesu jeho prijímania v zrýchlenom konaní počas núdzového stavu.



V prípade, že by sa súd súd rozhodol zákon nezrušiť, senátori žiadali aspoň zrušenie niektorých jeho častí. Zákon podľa nich náhradu škôd vzniknutých v spojitosti s mimoriadnymi opatreniami obmedzuje spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s ústavou.



Poslanecká snemovňa ČR predmetný pandemický zákon schválila vo februári 2021. Zákon poskytuje právny rámec na riešenie situácií spojených s pandémiou mimo období, keď je v krajine vyhlásený núdzový stav, píše spravodajský server iDnes.cz.



Táto právna norma však má platnosť do konca februára 2022 a to, či bude predĺžená, záleží na novej českej vláde Petra Fialu. Tá počas pôsobenia v opozícii zákon kritizovala, pripomína iDnes.cz.