Český veľvyslanec v Izraeli prijal proruského aktivistu

Praha 20. januára (TASR) - Český veľvyslanec v Izraeli Martin Stropnický sa na ambasáde v Tel Avive stretol s proruským aktivistom Žarkom Jovanovičom. Minister zahraničných vecí Jan Lipavský to označil za vážne pochybenie. Na základe článkov servera Seznam Zprávy a českého Deníka N o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fotografiu s českým diplomatom zverejnil Jovanovič vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook. Stretnutie podľa neho trvalo približne dve hodiny. "Bola to čisto diplomatická, zdvorilostná návšteva. Oboznámil nás s oficiálnou politikou Českej republiky a tiež s tým, ako on hodnotí aj z oficiálneho pohľadu situáciu v Izraeli – politicky aj obchodne," vysvetlil zámer schôdzky Jovanovič.



Šéf českej diplomacie však konanie veľvyslanca kritizuje. "Jeho úlohou je svedomito reprezentovať českú diplomaciu, čo je rozhodne v rozpore s tým, že sa stretáva a fotografuje s čelnými predstaviteľmi proruskej dezinformačnej scény," komentoval situáciu Lipavský.



Od Stropnického si vyžiadal detailný zápis z tejto schôdzky. Na budúci týždeň chce na základe toho rozhodnúť o ďalšom postupe. Podpredseda Poslaneckej snemovne Jan Bartošek ministra požiadal o prešetrenie a vyvodenie jasných dôsledkov. "Martin Stropnický nie je žiadny nevedko, podľa mňa je jedinou možnosťou neodkladná rezignácia," napísal na Twitteri Bartošek.



Stropnický stretnutie komentoval slovami, že si neoveroval minulosť a aktivity Jovanoviča. "Nemôžem mať prehľad o tom, kto pôsobí na dezinformačnej scéne u nás," povedal diplomat.



Žarko Jovanovič v Česku prevádzkuje internetovú televíziu Raptor, ktorá je označovaná ako dezinformačné médium. Spolupracuje tiež s ruskou televíziou Zvezda a vystupoval aj na protestoch proti vláde Petra Fialu.



Martin Stropnický bol ministrom v troch českých vládach – šéfom rezortu kultúry v kabinete Josefa Tošovského v roku 1998, ministrom obrany vo vláde Bohuslava Sobotku (2014 – 2017) a šéfom diplomacie u premiéra Andreja Babiša (2017 – 2018).











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)