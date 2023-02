Český veľvyslanec v Poľsku náhle zomrel

Praha 16. februára (TASR) - Vo veku 46 rokov náhle zomrel český veľvyslanec v Poľsku Jakub Dürr. Vo štvrtok to na sociálnej sieti Twitter oznámil český rezort diplomacie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ministerstvo zahraničných vecí s veľkým zármutkom oznamuje, že dnes náhle zomrel Jakub Dürr, český veľvyslanec v Poľsku. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a jeho blízkym," napísali na Twitteri.



Ľútosť nad náhlou smrťou diplomata vyjadril aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. "Ťažko sa vyrovnávam so správou, že odišiel jeden z najtalentovanejších českých diplomatov. Je mi to veľmi ľúto a v myšlienkach som s jeho rodinou a blízkymi," uviedol na sociálnej sieti.



Podľa MZV ČR patril medzi výrazných českých diplomatov, ktorí významne prispeli k pevnému ukotveniu Česka v EÚ. "Zanechal nezmazateľnú stopu na celkovej podobe a smerovaní českej úniovej politiky v čase nášho dospievania v Únii," opísal jeho prácu. Presadzoval tiež rozšírenie EÚ o západný Balkán.



Dürr v českej diplomacii pôsobil 12 rokov, veľvyslancom v Poľsku bol od decembra 2021. Predtým pracoval ako stály predstaviteľ ČR pri EÚ, bol tiež veľvyslancom v COREPER I (Výbor stálych predstaviteľov EÚ). V minulosti pôsobil aj ako námestník ministra školstva či námestník ministra zahraničných vecí. Zastával aj funkciu prorektora pre zahraničné a vnútorné vzťahy Univerzity Palackého v Olomouci.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)